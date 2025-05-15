KurseKategorien
Währungen / CVM
Zurück zum Aktien

CVM: Cel-Sci Corporation

8.89 USD 0.12 (1.33%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von CVM hat sich für heute um -1.33% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 8.80 bis zu einem Hoch von 8.96 gehandelt.

Verfolgen Sie die Cel-Sci Corporation-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

CVM News

Tagesspanne
8.80 8.96
Jahresspanne
0.18 13.48
Vorheriger Schlusskurs
9.01
Eröffnung
8.80
Bid
8.89
Ask
9.19
Tief
8.80
Hoch
8.96
Volumen
20
Tagesänderung
-1.33%
Monatsänderung
-15.33%
6-Monatsänderung
3765.22%
Jahresänderung
715.60%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K