Währungen / CVM
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
CVM: Cel-Sci Corporation
8.89 USD 0.12 (1.33%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von CVM hat sich für heute um -1.33% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 8.80 bis zu einem Hoch von 8.96 gehandelt.
Verfolgen Sie die Cel-Sci Corporation-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CVM News
- CEL-SCI stock falls after pricing $10M public offering at discount
- CEL-SCI raises $5.7 million in at-market offering of common stock
- CEL-SCI prices $5.7 million common stock offering at $3.82 per share
- CEL-SCI stock soars after Saudi partnership for cancer drug Multikine
- CEL-SCI partners with Saudi pharmaceutical firm to bring Multikine to market
- CEL-SCI applauds FDA approval of Merck’s Keytruda for head and neck cancer
- CVM stock touches 52-week low at $2.32 amid sharp annual decline
- CEL-SCI Announces Closing of Public Offering
- CEL-SCI Announces Pricing of Public Offering
- CEL-SCI announces public stock offering to fund cancer therapy
- CVM stock touches 52-week low at $4.67 amid sharp annual decline
- CEL-SCI seeks SFDA nod for cancer drug Multikine
- CEL-SCI approves 1-for-30 stock combination
- CEL-SCI Reports Fiscal Second Quarter 2025 Financial Results
Tagesspanne
8.80 8.96
Jahresspanne
0.18 13.48
- Vorheriger Schlusskurs
- 9.01
- Eröffnung
- 8.80
- Bid
- 8.89
- Ask
- 9.19
- Tief
- 8.80
- Hoch
- 8.96
- Volumen
- 20
- Tagesänderung
- -1.33%
- Monatsänderung
- -15.33%
- 6-Monatsänderung
- 3765.22%
- Jahresänderung
- 715.60%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K