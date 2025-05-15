通貨 / CVM
- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
CVM: Cel-Sci Corporation
9.01 USD 0.14 (1.58%)
セクター: ヘルスケア ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
CVMの今日の為替レートは、1.58%変化しました。日中、通貨は1あたり8.75の安値と9.13の高値で取引されました。
Cel-Sci Corporationダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CVM News
- CEL-SCI stock falls after pricing $10M public offering at discount
- CEL-SCI raises $5.7 million in at-market offering of common stock
- CEL-SCI prices $5.7 million common stock offering at $3.82 per share
- CEL-SCI stock soars after Saudi partnership for cancer drug Multikine
- CEL-SCI partners with Saudi pharmaceutical firm to bring Multikine to market
- CEL-SCI applauds FDA approval of Merck’s Keytruda for head and neck cancer
- CVM stock touches 52-week low at $2.32 amid sharp annual decline
- CEL-SCI Announces Closing of Public Offering
- CEL-SCI Announces Pricing of Public Offering
- CEL-SCI announces public stock offering to fund cancer therapy
- CVM stock touches 52-week low at $4.67 amid sharp annual decline
- CEL-SCI seeks SFDA nod for cancer drug Multikine
- CEL-SCI approves 1-for-30 stock combination
- CEL-SCI Reports Fiscal Second Quarter 2025 Financial Results
1日のレンジ
8.75 9.13
1年のレンジ
0.18 13.48
- 以前の終値
- 8.87
- 始値
- 8.86
- 買値
- 9.01
- 買値
- 9.31
- 安値
- 8.75
- 高値
- 9.13
- 出来高
- 227
- 1日の変化
- 1.58%
- 1ヶ月の変化
- -14.19%
- 6ヶ月の変化
- 3817.39%
- 1年の変化
- 726.61%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K