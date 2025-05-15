Divisas / CVM
CVM: Cel-Sci Corporation
8.87 USD 0.64 (6.73%)
Sector: Atención Sanitaria Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de CVM de hoy ha cambiado un -6.73%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 8.80, mientras que el máximo ha alcanzado 9.85.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Cel-Sci Corporation. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
CVM News
- CEL-SCI stock falls after pricing $10M public offering at discount
- CEL-SCI raises $5.7 million in at-market offering of common stock
- CEL-SCI prices $5.7 million common stock offering at $3.82 per share
- CEL-SCI stock soars after Saudi partnership for cancer drug Multikine
- CEL-SCI partners with Saudi pharmaceutical firm to bring Multikine to market
- CEL-SCI applauds FDA approval of Merck’s Keytruda for head and neck cancer
- CVM stock touches 52-week low at $2.32 amid sharp annual decline
- CEL-SCI Announces Closing of Public Offering
- CEL-SCI Announces Pricing of Public Offering
- CEL-SCI announces public stock offering to fund cancer therapy
- CVM stock touches 52-week low at $4.67 amid sharp annual decline
- CEL-SCI seeks SFDA nod for cancer drug Multikine
- CEL-SCI approves 1-for-30 stock combination
- CEL-SCI Reports Fiscal Second Quarter 2025 Financial Results
Rango diario
8.80 9.85
Rango anual
0.18 13.48
- Cierres anteriores
- 9.51
- Open
- 9.49
- Bid
- 8.87
- Ask
- 9.17
- Low
- 8.80
- High
- 9.85
- Volumen
- 387
- Cambio diario
- -6.73%
- Cambio mensual
- -15.52%
- Cambio a 6 meses
- 3756.52%
- Cambio anual
- 713.76%
