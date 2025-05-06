Moedas / CSTL
- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
CSTL: Castle Biosciences Inc
22.64 USD 0.82 (3.76%)
Setor: Cuidados de saúde Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do CSTL para hoje mudou para 3.76%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 22.00 e o mais alto foi 23.14.
Veja a dinâmica do par de moedas Castle Biosciences Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CSTL Notícias
- Castle Biosciences at Baird Conference: Strategic Growth Insights
- Castle Biosciences at Canaccord Genuity’s Growth Conference: Strategic Growth Insights
- Palantir, Gartner Lead Market Cap Stock Movers on Tuesday
- Sterling Infrastructure Posts Better-Than-Expected Earnings, Joins Lemonade, DigitalOcean Holdings, Lattice Semiconductor And Other Big Stocks Moving Higher On Tuesday - Arteris (NASDAQ:AIP), AECOM (NYSE:ACM)
- Castle Biosciences, Inc. (CSTL) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Castle (CSTL) Q2 Revenue Tops Estimates
- Earnings call transcript: Castle Biosciences Q2 2025 beats EPS forecast
- Castle Biosciences, Inc. (CSTL) Q2 Earnings and Revenues Surpass Estimates
- Castle Biosciences Q2 2025 slides: Test volume surges 33% amid declining margins
- New Strong Sell Stocks for August 1st
- TG Therapeutics (TGTX) Earnings Expected to Grow: What to Know Ahead of Q2 Release
- Earnings Preview: Castle Biosciences, Inc. (CSTL) Q2 Earnings Expected to Decline
- Castle Biosciences stock jumps after FDA grants Breakthrough Device status
- FDA grants breakthrough device status to Castle Biosciences’ melanoma test
- Castle Biosciences Reports Inducement Grants Under Nasdaq Listing Rule 5635(c)(4)
- Castle Biosciences stock steady as Canaccord reiterates buy rating
- Castle Biosciences partners with SciBase to develop atopic dermatitis test
- Castle Biosciences’ Founder, President and CEO Derek Maetzold Honored with Prestigious Lifetime Achievement Award by The American Business Awards ®
- New Data at ASCO 2025 Affirms DecisionDx ®-Melanoma’s Ability to Improve Upon Staging-Based Risk Stratification and Predict Survival Outcomes
- Castle Biosciences amends charter, stockholders vote
- Castle Biosciences stock hits 52-week low at $15.66
- Scotiabank cuts Castle Biosciences target to $40, maintains rating
- Castle Biosciences to Present at the 2025 Jefferies Global Healthcare Conference
- Nike To $70? Here Are 10 Top Analyst Forecasts For Tuesday - Quest Diagnostics (NYSE:DGX), Castle Biosciences (NASDAQ:CSTL)
Faixa diária
22.00 23.14
Faixa anual
14.61 35.85
- Fechamento anterior
- 21.82
- Open
- 22.00
- Bid
- 22.64
- Ask
- 22.94
- Low
- 22.00
- High
- 23.14
- Volume
- 277
- Mudança diária
- 3.76%
- Mudança mensal
- -5.35%
- Mudança de 6 meses
- 14.81%
- Mudança anual
- -20.25%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh