通貨 / CSTL
- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
CSTL: Castle Biosciences Inc
23.46 USD 1.64 (7.52%)
セクター: ヘルスケア ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
CSTLの今日の為替レートは、7.52%変化しました。日中、通貨は1あたり22.00の安値と23.49の高値で取引されました。
Castle Biosciences Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CSTL News
- Castle Biosciences at Baird Conference: Strategic Growth Insights
- Castle Biosciences at Canaccord Genuity’s Growth Conference: Strategic Growth Insights
- Palantir, Gartner Lead Market Cap Stock Movers on Tuesday
- Sterling Infrastructure Posts Better-Than-Expected Earnings, Joins Lemonade, DigitalOcean Holdings, Lattice Semiconductor And Other Big Stocks Moving Higher On Tuesday - Arteris (NASDAQ:AIP), AECOM (NYSE:ACM)
- Castle Biosciences, Inc. (CSTL) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Castle (CSTL) Q2 Revenue Tops Estimates
- Earnings call transcript: Castle Biosciences Q2 2025 beats EPS forecast
- Castle Biosciences, Inc. (CSTL) Q2 Earnings and Revenues Surpass Estimates
- Castle Biosciences Q2 2025 slides: Test volume surges 33% amid declining margins
- New Strong Sell Stocks for August 1st
- TG Therapeutics (TGTX) Earnings Expected to Grow: What to Know Ahead of Q2 Release
- Earnings Preview: Castle Biosciences, Inc. (CSTL) Q2 Earnings Expected to Decline
- Castle Biosciences stock jumps after FDA grants Breakthrough Device status
- FDA grants breakthrough device status to Castle Biosciences’ melanoma test
- Castle Biosciences Reports Inducement Grants Under Nasdaq Listing Rule 5635(c)(4)
- Castle Biosciences stock steady as Canaccord reiterates buy rating
- Castle Biosciences partners with SciBase to develop atopic dermatitis test
- Castle Biosciences’ Founder, President and CEO Derek Maetzold Honored with Prestigious Lifetime Achievement Award by The American Business Awards ®
- New Data at ASCO 2025 Affirms DecisionDx ®-Melanoma’s Ability to Improve Upon Staging-Based Risk Stratification and Predict Survival Outcomes
- Castle Biosciences amends charter, stockholders vote
- Castle Biosciences stock hits 52-week low at $15.66
- Scotiabank cuts Castle Biosciences target to $40, maintains rating
- Castle Biosciences to Present at the 2025 Jefferies Global Healthcare Conference
- Nike To $70? Here Are 10 Top Analyst Forecasts For Tuesday - Quest Diagnostics (NYSE:DGX), Castle Biosciences (NASDAQ:CSTL)
1日のレンジ
22.00 23.49
1年のレンジ
14.61 35.85
- 以前の終値
- 21.82
- 始値
- 22.00
- 買値
- 23.46
- 買値
- 23.76
- 安値
- 22.00
- 高値
- 23.49
- 出来高
- 1.143 K
- 1日の変化
- 7.52%
- 1ヶ月の変化
- -1.92%
- 6ヶ月の変化
- 18.97%
- 1年の変化
- -17.37%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K