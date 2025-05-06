Валюты / CSTL
CSTL: Castle Biosciences Inc
21.75 USD 0.13 (0.60%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс CSTL за сегодня изменился на 0.60%. При этом минимальная цена на торгах достигала 21.52, а максимальная — 22.44.
Следите за динамикой Castle Biosciences Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Дневной диапазон
21.52 22.44
Годовой диапазон
14.61 35.85
- Предыдущее закрытие
- 21.62
- Open
- 21.82
- Bid
- 21.75
- Ask
- 22.05
- Low
- 21.52
- High
- 22.44
- Объем
- 914
- Дневное изменение
- 0.60%
- Месячное изменение
- -9.07%
- 6-месячное изменение
- 10.29%
- Годовое изменение
- -23.39%
