КотировкиРазделы
Валюты / CSTL
Назад в Рынок акций США

CSTL: Castle Biosciences Inc

21.75 USD 0.13 (0.60%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс CSTL за сегодня изменился на 0.60%. При этом минимальная цена на торгах достигала 21.52, а максимальная — 22.44.

Следите за динамикой Castle Biosciences Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Новости CSTL

Дневной диапазон
21.52 22.44
Годовой диапазон
14.61 35.85
Предыдущее закрытие
21.62
Open
21.82
Bid
21.75
Ask
22.05
Low
21.52
High
22.44
Объем
914
Дневное изменение
0.60%
Месячное изменение
-9.07%
6-месячное изменение
10.29%
Годовое изменение
-23.39%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.