CSTL: Castle Biosciences Inc
23.59 USD 0.13 (0.55%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von CSTL hat sich für heute um 0.55% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 23.34 bis zu einem Hoch von 23.59 gehandelt.
Verfolgen Sie die Castle Biosciences Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CSTL News
- Castle Biosciences auf Baird-Konferenz: Einblicke in die Wachstumsstrategie
- Castle Biosciences at Baird Conference: Strategic Growth Insights
- Castle Biosciences at Canaccord Genuity’s Growth Conference: Strategic Growth Insights
- Palantir, Gartner Lead Market Cap Stock Movers on Tuesday
- Sterling Infrastructure Posts Better-Than-Expected Earnings, Joins Lemonade, DigitalOcean Holdings, Lattice Semiconductor And Other Big Stocks Moving Higher On Tuesday - Arteris (NASDAQ:AIP), AECOM (NYSE:ACM)
- Castle Biosciences, Inc. (CSTL) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Castle (CSTL) Q2 Revenue Tops Estimates
- Earnings call transcript: Castle Biosciences Q2 2025 beats EPS forecast
- Castle Biosciences, Inc. (CSTL) Q2 Earnings and Revenues Surpass Estimates
- Castle Biosciences Q2 2025 slides: Test volume surges 33% amid declining margins
- New Strong Sell Stocks for August 1st
- TG Therapeutics (TGTX) Earnings Expected to Grow: What to Know Ahead of Q2 Release
- Earnings Preview: Castle Biosciences, Inc. (CSTL) Q2 Earnings Expected to Decline
- Castle Biosciences stock jumps after FDA grants Breakthrough Device status
- FDA grants breakthrough device status to Castle Biosciences’ melanoma test
- Castle Biosciences Reports Inducement Grants Under Nasdaq Listing Rule 5635(c)(4)
- Castle Biosciences stock steady as Canaccord reiterates buy rating
- Castle Biosciences partners with SciBase to develop atopic dermatitis test
- Castle Biosciences’ Founder, President and CEO Derek Maetzold Honored with Prestigious Lifetime Achievement Award by The American Business Awards ®
- New Data at ASCO 2025 Affirms DecisionDx ®-Melanoma’s Ability to Improve Upon Staging-Based Risk Stratification and Predict Survival Outcomes
- Castle Biosciences amends charter, stockholders vote
- Castle Biosciences stock hits 52-week low at $15.66
- Scotiabank cuts Castle Biosciences target to $40, maintains rating
- Castle Biosciences to Present at the 2025 Jefferies Global Healthcare Conference
Tagesspanne
23.34 23.59
Jahresspanne
14.61 35.85
- Vorheriger Schlusskurs
- 23.46
- Eröffnung
- 23.46
- Bid
- 23.59
- Ask
- 23.89
- Tief
- 23.34
- Hoch
- 23.59
- Volumen
- 35
- Tagesänderung
- 0.55%
- Monatsänderung
- -1.38%
- 6-Monatsänderung
- 19.62%
- Jahresänderung
- -16.91%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K