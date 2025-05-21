Moedas / CLNN
CLNN: Clene Inc
6.32 USD 0.15 (2.43%)
Setor: Cuidados de saúde Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do CLNN para hoje mudou para 2.43%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 6.17 e o mais alto foi 6.52.
Veja a dinâmica do par de moedas Clene Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
CLNN Notícias
- Benchmark lowers Clene stock price target to $31 on funding concerns
- Clene stock maintains Buy rating at H.C. Wainwright on Parkinson’s data
- Clene stock price target lowered to $48 from $83 at Canaccord Genuity
- Clene Posts 70% Revenue Drop in Q2
- Clene Inc. (CLNN) Reports Q2 Loss, Misses Revenue Estimates
- MeiraGTx Holdings PLC (MGTX) Reports Q2 Loss, Beats Revenue Estimates
- Absci Corporation (ABSI) Reports Q2 Loss, Misses Revenue Estimates
- Castle Biosciences, Inc. (CSTL) Q2 Earnings and Revenues Surpass Estimates
- Clene files prospectus supplement for $2 million stock offering under existing agreement
- Clene stock advances as FDA meetings approach for ALS treatment
- Clene stock maintains Buy rating at H.C. Wainwright on ALS drug progress
- Clene receives FDA feedback on ALS biomarker analysis plan
- Clene Inc. Chief Executive Officer Rob Etherington to Present at the Investor Summit Virtual on June 10, 2025
- Clene Inc. shareholder General Resonance sells $2,472 in stock
- Clene stock touches 52-week low at $2.5 amid market challenges
Faixa diária
6.17 6.52
Faixa anual
2.28 7.08
