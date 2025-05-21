Valute / CLNN
CLNN: Clene Inc
6.39 USD 0.07 (1.11%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio CLNN ha avuto una variazione del 1.11% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 6.18 e ad un massimo di 6.39.
Segui le dinamiche di Clene Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
6.18 6.39
Intervallo Annuale
2.28 7.08
- Chiusura Precedente
- 6.32
- Apertura
- 6.36
- Bid
- 6.39
- Ask
- 6.69
- Minimo
- 6.18
- Massimo
- 6.39
- Volume
- 94
- Variazione giornaliera
- 1.11%
- Variazione Mensile
- 18.11%
- Variazione Semestrale
- 105.47%
- Variazione Annuale
- 41.37%
21 settembre, domenica