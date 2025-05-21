Währungen / CLNN
CLNN: Clene Inc
6.32 USD 0.15 (2.43%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von CLNN hat sich für heute um 2.43% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 6.17 bis zu einem Hoch von 6.52 gehandelt.
Verfolgen Sie die Clene Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
6.17 6.52
Jahresspanne
2.28 7.08
- Vorheriger Schlusskurs
- 6.17
- Eröffnung
- 6.17
- Bid
- 6.32
- Ask
- 6.62
- Tief
- 6.17
- Hoch
- 6.52
- Volumen
- 145
- Tagesänderung
- 2.43%
- Monatsänderung
- 16.82%
- 6-Monatsänderung
- 103.22%
- Jahresänderung
- 39.82%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K