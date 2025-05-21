KurseKategorien
Währungen / CLNN
Zurück zum Aktien

CLNN: Clene Inc

6.32 USD 0.15 (2.43%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von CLNN hat sich für heute um 2.43% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 6.17 bis zu einem Hoch von 6.52 gehandelt.

Verfolgen Sie die Clene Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

CLNN News

Tagesspanne
6.17 6.52
Jahresspanne
2.28 7.08
Vorheriger Schlusskurs
6.17
Eröffnung
6.17
Bid
6.32
Ask
6.62
Tief
6.17
Hoch
6.52
Volumen
145
Tagesänderung
2.43%
Monatsänderung
16.82%
6-Monatsänderung
103.22%
Jahresänderung
39.82%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K