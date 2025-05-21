Devises / CLNN
CLNN: Clene Inc
6.39 USD 0.07 (1.11%)
Secteur: Soins de Santé Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de CLNN a changé de 1.11% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 6.18 et à un maximum de 6.39.
Suivez la dynamique Clene Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- Benchmark abaisse l’objectif de cours de Clene à 31€ en raison de préoccupations de financement
- Benchmark lowers Clene stock price target to $31 on funding concerns
- Clene stock maintains Buy rating at H.C. Wainwright on Parkinson’s data
- Clene stock price target lowered to $48 from $83 at Canaccord Genuity
- Clene Posts 70% Revenue Drop in Q2
- Clene Inc. (CLNN) Reports Q2 Loss, Misses Revenue Estimates
- Clene files prospectus supplement for $2 million stock offering under existing agreement
- Clene stock advances as FDA meetings approach for ALS treatment
- Clene stock maintains Buy rating at H.C. Wainwright on ALS drug progress
- Clene receives FDA feedback on ALS biomarker analysis plan
- Clene Inc. Chief Executive Officer Rob Etherington to Present at the Investor Summit Virtual on June 10, 2025
- Clene Inc. shareholder General Resonance sells $2,472 in stock
- Clene stock touches 52-week low at $2.5 amid market challenges
Range quotidien
6.18 6.39
Range Annuel
2.28 7.08
- Clôture Précédente
- 6.32
- Ouverture
- 6.36
- Bid
- 6.39
- Ask
- 6.69
- Plus Bas
- 6.18
- Plus Haut
- 6.39
- Volume
- 94
- Changement quotidien
- 1.11%
- Changement Mensuel
- 18.11%
- Changement à 6 Mois
- 105.47%
- Changement Annuel
- 41.37%
20 septembre, samedi