Валюты / CLNN
CLNN: Clene Inc
6.33 USD 0.08 (1.28%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс CLNN за сегодня изменился на 1.28%. При этом минимальная цена на торгах достигала 6.01, а максимальная — 6.52.
Следите за динамикой Clene Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости CLNN
- Benchmark lowers Clene stock price target to $31 on funding concerns
- Clene stock maintains Buy rating at H.C. Wainwright on Parkinson’s data
- Clene stock price target lowered to $48 from $83 at Canaccord Genuity
- Clene Posts 70% Revenue Drop in Q2
- Clene Inc. (CLNN) Reports Q2 Loss, Misses Revenue Estimates
- MeiraGTx Holdings PLC (MGTX) Reports Q2 Loss, Beats Revenue Estimates
- Absci Corporation (ABSI) Reports Q2 Loss, Misses Revenue Estimates
- Castle Biosciences, Inc. (CSTL) Q2 Earnings and Revenues Surpass Estimates
- Clene files prospectus supplement for $2 million stock offering under existing agreement
- Clene stock advances as FDA meetings approach for ALS treatment
- Clene stock maintains Buy rating at H.C. Wainwright on ALS drug progress
- Clene receives FDA feedback on ALS biomarker analysis plan
- Clene Inc. Chief Executive Officer Rob Etherington to Present at the Investor Summit Virtual on June 10, 2025
- Clene Inc. shareholder General Resonance sells $2,472 in stock
- Clene stock touches 52-week low at $2.5 amid market challenges
Дневной диапазон
6.01 6.52
Годовой диапазон
2.28 7.08
- Предыдущее закрытие
- 6.25
- Open
- 6.15
- Bid
- 6.33
- Ask
- 6.63
- Low
- 6.01
- High
- 6.52
- Объем
- 174
- Дневное изменение
- 1.28%
- Месячное изменение
- 17.01%
- 6-месячное изменение
- 103.54%
- Годовое изменение
- 40.04%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.