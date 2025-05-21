FiyatlarBölümler
Dövizler / CLNN
Geri dön - Hisse senetleri

CLNN: Clene Inc

6.39 USD 0.07 (1.11%)
Sektör: Sağlık hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

CLNN fiyatı bugün 1.11% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 6.18 ve Yüksek fiyatı olarak 6.39 aralığında işlem gördü.

Clene Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

CLNN haberleri

Günlük aralık
6.18 6.39
Yıllık aralık
2.28 7.08
Önceki kapanış
6.32
Açılış
6.36
Satış
6.39
Alış
6.69
Düşük
6.18
Yüksek
6.39
Hacim
94
Günlük değişim
1.11%
Aylık değişim
18.11%
6 aylık değişim
105.47%
Yıllık değişim
41.37%
21 Eylül, Pazar