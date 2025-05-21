Dövizler / CLNN
CLNN: Clene Inc
6.39 USD 0.07 (1.11%)
Sektör: Sağlık hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
CLNN fiyatı bugün 1.11% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 6.18 ve Yüksek fiyatı olarak 6.39 aralığında işlem gördü.
Clene Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
CLNN haberleri
- Benchmark lowers Clene stock price target to $31 on funding concerns
- Clene stock maintains Buy rating at H.C. Wainwright on Parkinson’s data
- Clene stock price target lowered to $48 from $83 at Canaccord Genuity
- Clene Posts 70% Revenue Drop in Q2
- Clene Inc. (CLNN) Reports Q2 Loss, Misses Revenue Estimates
- Castle Biosciences, Inc. (CSTL) Q2 Earnings and Revenues Surpass Estimates
- Clene files prospectus supplement for $2 million stock offering under existing agreement
- Clene stock advances as FDA meetings approach for ALS treatment
- Clene stock maintains Buy rating at H.C. Wainwright on ALS drug progress
- Clene receives FDA feedback on ALS biomarker analysis plan
- Clene Inc. Chief Executive Officer Rob Etherington to Present at the Investor Summit Virtual on June 10, 2025
- Clene Inc. shareholder General Resonance sells $2,472 in stock
- Clene stock touches 52-week low at $2.5 amid market challenges
Günlük aralık
6.18 6.39
Yıllık aralık
2.28 7.08
- Önceki kapanış
- 6.32
- Açılış
- 6.36
- Satış
- 6.39
- Alış
- 6.69
- Düşük
- 6.18
- Yüksek
- 6.39
- Hacim
- 94
- Günlük değişim
- 1.11%
- Aylık değişim
- 18.11%
- 6 aylık değişim
- 105.47%
- Yıllık değişim
- 41.37%
21 Eylül, Pazar