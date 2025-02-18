Moedas / BZH
BZH: Beazer Homes USA Inc
25.84 USD 0.39 (1.53%)
Setor: Consumo cíclico de demanda Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do BZH para hoje mudou para 1.53%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 25.33 e o mais alto foi 25.85.
Veja a dinâmica do par de moedas Beazer Homes USA Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Faixa diária
25.33 25.85
Faixa anual
17.37 38.23
- Fechamento anterior
- 25.45
- Open
- 25.70
- Bid
- 25.84
- Ask
- 26.14
- Low
- 25.33
- High
- 25.85
- Volume
- 177
- Mudança diária
- 1.53%
- Mudança mensal
- 4.66%
- Mudança de 6 meses
- 26.79%
- Mudança anual
- -24.51%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh