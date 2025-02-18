货币 / BZH
BZH: Beazer Homes USA Inc
26.08 USD 0.20 (0.76%)
版块: 消费类周期性 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日BZH汇率已更改-0.76%。当日，交易品种以低点25.73和高点26.36进行交易。
关注Beazer Homes USA Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
BZH新闻
日范围
25.73 26.36
年范围
17.37 38.23
- 前一天收盘价
- 26.28
- 开盘价
- 26.20
- 卖价
- 26.08
- 买价
- 26.38
- 最低价
- 25.73
- 最高价
- 26.36
- 交易量
- 480
- 日变化
- -0.76%
- 月变化
- 5.63%
- 6个月变化
- 27.97%
- 年变化
- -23.81%
