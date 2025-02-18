FiyatlarBölümler
BZH: Beazer Homes USA Inc

24.90 USD 0.82 (3.19%)
Sektör: Tüketici - Döngüsel Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

BZH fiyatı bugün -3.19% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 24.87 ve Yüksek fiyatı olarak 25.68 aralığında işlem gördü.

Beazer Homes USA Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
24.87 25.68
Yıllık aralık
17.37 38.23
Önceki kapanış
25.72
Açılış
25.55
Satış
24.90
Alış
25.20
Düşük
24.87
Yüksek
25.68
Hacim
339
Günlük değişim
-3.19%
Aylık değişim
0.85%
6 aylık değişim
22.18%
Yıllık değişim
-27.26%
21 Eylül, Pazar