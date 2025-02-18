通貨 / BZH
BZH: Beazer Homes USA Inc
25.72 USD 0.27 (1.06%)
セクター: 消費者向けサイクル ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
BZHの今日の為替レートは、1.06%変化しました。日中、通貨は1あたり25.33の安値と26.03の高値で取引されました。
Beazer Homes USA Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
BZH News
- Homebuilder stocks surge as Powell signals potential rate cut
- Beazer Homes (BZH) Q3 Revenue Falls 8%
- Beazer Homes Q3 2025 slides: Community growth continues amid challenging market
- Earnings call transcript: Beazer Homes Q3 2025 beats EPS forecasts, stock steady
- Beazer Homes USA, Inc. 2025 Q3 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:BZH)
- Beazer Homes USA, Inc. (BZH) Q3 2025 Earnings Call Transcript
- Compared to Estimates, Beazer (BZH) Q3 Earnings: A Look at Key Metrics
- Beazer Homes (BZH) Q3 Earnings and Revenues Lag Estimates
- James Hardie and Beazer Homes extend exclusive siding agreement
- Do Options Traders Know Something About Beazer Homes Stock We Don't?
- Earnings Preview: Beazer Homes (BZH) Q3 Earnings Expected to Decline
- Tri Pointe Homes (TPH) Beats Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Taylor Morrison Home (TMHC) Q2 Earnings and Revenues Beat Estimates
- Beazer Homes USA: Patience Will Pay Off With This Homebuilder (NYSE:BZH)
- The Bottom Fishing Club - LGI Homes: Unusually Large Discount To Net Assets (NASDAQ:LGIH)
- M/I Homes: Cheap, But For Good Reasons (NYSE:MHO)
- Texas Capital Securities initiates Beazer Homes stock with buy rating
- First Eagle Small Cap Opportunity Fund Q1 2025 Commentary
- 5 Stock Picks Last Week From Wall Street's Most Accurate Analysts - Beazer Homes USA (NYSE:BZH), Amazon.com (NASDAQ:AMZN)
- Hovnanian Enterprises (HOV): Shares Are Too Cheap To Pass Up
- Hovnanian Enterprises: Cheap With Plenty Of Caveats (NYSE:HOV)
- First Eagle Small Cap Opportunity Fund Q4 2024 Commentary (undefined:FESAX)
- James Hardie Industries: Hard To Be Optimistic (NYSE:JHX)
- Tri Pointe Homes: Things Get Tougher From Here (NYSE:TPH)
1日のレンジ
25.33 26.03
1年のレンジ
17.37 38.23
- 以前の終値
- 25.45
- 始値
- 25.70
- 買値
- 25.72
- 買値
- 26.02
- 安値
- 25.33
- 高値
- 26.03
- 出来高
- 517
- 1日の変化
- 1.06%
- 1ヶ月の変化
- 4.17%
- 6ヶ月の変化
- 26.20%
- 1年の変化
- -24.86%
