Валюты / BZH
BZH: Beazer Homes USA Inc
26.08 USD 0.20 (0.76%)
Сектор: Потребление циклического спроса Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс BZH за сегодня изменился на -0.76%. При этом минимальная цена на торгах достигала 25.73, а максимальная — 26.36.
Следите за динамикой Beazer Homes USA Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Дневной диапазон
25.73 26.36
Годовой диапазон
17.37 38.23
- Предыдущее закрытие
- 26.28
- Open
- 26.20
- Bid
- 26.08
- Ask
- 26.38
- Low
- 25.73
- High
- 26.36
- Объем
- 480
- Дневное изменение
- -0.76%
- Месячное изменение
- 5.63%
- 6-месячное изменение
- 27.97%
- Годовое изменение
- -23.81%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.