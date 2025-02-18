Währungen / BZH
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
BZH: Beazer Homes USA Inc
25.25 USD 0.47 (1.83%)
Sektor: Konjunkturabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von BZH hat sich für heute um -1.83% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 25.01 bis zu einem Hoch von 25.55 gehandelt.
Verfolgen Sie die Beazer Homes USA Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
BZH News
- Homebuilder stocks surge as Powell signals potential rate cut
- Beazer Homes (BZH) Q3 Revenue Falls 8%
- Beazer Homes Q3 2025 slides: Community growth continues amid challenging market
- Earnings call transcript: Beazer Homes Q3 2025 beats EPS forecasts, stock steady
- Beazer Homes USA, Inc. 2025 Q3 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:BZH)
- Beazer Homes USA, Inc. (BZH) Q3 2025 Earnings Call Transcript
- Compared to Estimates, Beazer (BZH) Q3 Earnings: A Look at Key Metrics
- Beazer Homes (BZH) Q3 Earnings and Revenues Lag Estimates
- James Hardie and Beazer Homes extend exclusive siding agreement
- Do Options Traders Know Something About Beazer Homes Stock We Don't?
- Earnings Preview: Beazer Homes (BZH) Q3 Earnings Expected to Decline
- Tri Pointe Homes (TPH) Beats Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Taylor Morrison Home (TMHC) Q2 Earnings and Revenues Beat Estimates
- Beazer Homes USA: Patience Will Pay Off With This Homebuilder (NYSE:BZH)
- The Bottom Fishing Club - LGI Homes: Unusually Large Discount To Net Assets (NASDAQ:LGIH)
- M/I Homes: Cheap, But For Good Reasons (NYSE:MHO)
- Texas Capital Securities initiates Beazer Homes stock with buy rating
- First Eagle Small Cap Opportunity Fund Q1 2025 Commentary
- 5 Stock Picks Last Week From Wall Street's Most Accurate Analysts - Beazer Homes USA (NYSE:BZH), Amazon.com (NASDAQ:AMZN)
- Hovnanian Enterprises (HOV): Shares Are Too Cheap To Pass Up
- Hovnanian Enterprises: Cheap With Plenty Of Caveats (NYSE:HOV)
- First Eagle Small Cap Opportunity Fund Q4 2024 Commentary (undefined:FESAX)
- James Hardie Industries: Hard To Be Optimistic (NYSE:JHX)
- Tri Pointe Homes: Things Get Tougher From Here (NYSE:TPH)
Tagesspanne
25.01 25.55
Jahresspanne
17.37 38.23
- Vorheriger Schlusskurs
- 25.72
- Eröffnung
- 25.55
- Bid
- 25.25
- Ask
- 25.55
- Tief
- 25.01
- Hoch
- 25.55
- Volumen
- 34
- Tagesänderung
- -1.83%
- Monatsänderung
- 2.27%
- 6-Monatsänderung
- 23.90%
- Jahresänderung
- -26.23%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K