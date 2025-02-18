CotationsSections
Devises / BZH
BZH: Beazer Homes USA Inc

24.90 USD 0.82 (3.19%)
Secteur: Consommateur Cyclique Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de BZH a changé de -3.19% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 24.87 et à un maximum de 25.68.

Suivez la dynamique Beazer Homes USA Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Range quotidien
24.87 25.68
Range Annuel
17.37 38.23
Clôture Précédente
25.72
Ouverture
25.55
Bid
24.90
Ask
25.20
Plus Bas
24.87
Plus Haut
25.68
Volume
339
Changement quotidien
-3.19%
Changement Mensuel
0.85%
Changement à 6 Mois
22.18%
Changement Annuel
-27.26%
