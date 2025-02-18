통화 / BZH
BZH: Beazer Homes USA Inc
24.90 USD 0.82 (3.19%)
부문: 경기순환소비재 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
BZH 환율이 오늘 -3.19%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 24.87이고 고가는 25.68이었습니다.
Beazer Homes USA Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
BZH News
- Homebuilder stocks surge as Powell signals potential rate cut
- Beazer Homes (BZH) Q3 Revenue Falls 8%
- Beazer Homes Q3 2025 slides: Community growth continues amid challenging market
- Earnings call transcript: Beazer Homes Q3 2025 beats EPS forecasts, stock steady
- Beazer Homes USA, Inc. 2025 Q3 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:BZH)
- Beazer Homes USA, Inc. (BZH) Q3 2025 Earnings Call Transcript
- Compared to Estimates, Beazer (BZH) Q3 Earnings: A Look at Key Metrics
- Beazer Homes (BZH) Q3 Earnings and Revenues Lag Estimates
- James Hardie and Beazer Homes extend exclusive siding agreement
- Do Options Traders Know Something About Beazer Homes Stock We Don't?
- Earnings Preview: Beazer Homes (BZH) Q3 Earnings Expected to Decline
- Tri Pointe Homes (TPH) Beats Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Taylor Morrison Home (TMHC) Q2 Earnings and Revenues Beat Estimates
- Beazer Homes USA: Patience Will Pay Off With This Homebuilder (NYSE:BZH)
- The Bottom Fishing Club - LGI Homes: Unusually Large Discount To Net Assets (NASDAQ:LGIH)
- M/I Homes: Cheap, But For Good Reasons (NYSE:MHO)
- Texas Capital Securities initiates Beazer Homes stock with buy rating
- First Eagle Small Cap Opportunity Fund Q1 2025 Commentary
- 5 Stock Picks Last Week From Wall Street's Most Accurate Analysts - Beazer Homes USA (NYSE:BZH), Amazon.com (NASDAQ:AMZN)
- Hovnanian Enterprises (HOV): Shares Are Too Cheap To Pass Up
- Hovnanian Enterprises: Cheap With Plenty Of Caveats (NYSE:HOV)
- First Eagle Small Cap Opportunity Fund Q4 2024 Commentary (undefined:FESAX)
- James Hardie Industries: Hard To Be Optimistic (NYSE:JHX)
- Tri Pointe Homes: Things Get Tougher From Here (NYSE:TPH)
일일 변동 비율
24.87 25.68
년간 변동
17.37 38.23
- 이전 종가
- 25.72
- 시가
- 25.55
- Bid
- 24.90
- Ask
- 25.20
- 저가
- 24.87
- 고가
- 25.68
- 볼륨
- 339
- 일일 변동
- -3.19%
- 월 변동
- 0.85%
- 6개월 변동
- 22.18%
- 년간 변동율
- -27.26%
20 9월, 토요일