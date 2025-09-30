- Visão do mercado
BUFT: FT Vest Buffered Allocation Defensive ETF
A taxa do BUFT para hoje mudou para 0.00%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 24.12 e o mais alto foi 24.14.
Veja a dinâmica do par de moedas FT Vest Buffered Allocation Defensive ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de BUFT hoje?
Hoje FT Vest Buffered Allocation Defensive ETF (BUFT) está avaliado em 24.13. O instrumento é negociado dentro de 0.00%, o fechamento de ontem foi 24.13, e o volume de negociação atingiu 16. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de BUFT em tempo real.
As ações de FT Vest Buffered Allocation Defensive ETF pagam dividendos?
Atualmente FT Vest Buffered Allocation Defensive ETF está avaliado em 24.13. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 9.38% e USD. Monitore os movimentos de BUFT no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de BUFT?
Você pode comprar ações de FT Vest Buffered Allocation Defensive ETF (BUFT) pelo preço atual 24.13. Ordens geralmente são executadas perto de 24.13 ou 24.43, enquanto 16 e 0.00% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de BUFT no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de BUFT?
Investir em FT Vest Buffered Allocation Defensive ETF envolve considerar a faixa anual 20.74 - 24.17 e o preço atual 24.13. Muitos comparam 0.79% e 7.63% antes de enviar ordens em 24.13 ou 24.43. Estude as mudanças diárias de preço de BUFT no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações FT Vest Buffered Allocation Defensive ETF?
O maior preço de FT Vest Buffered Allocation Defensive ETF (BUFT) no último ano foi 24.17. As ações oscilaram bastante dentro de 20.74 - 24.17, e a comparação com 24.13 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de FT Vest Buffered Allocation Defensive ETF no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações FT Vest Buffered Allocation Defensive ETF?
O menor preço de FT Vest Buffered Allocation Defensive ETF (BUFT) no ano foi 20.74. A comparação com o preço atual 24.13 e 20.74 - 24.17 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de BUFT em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de BUFT?
No passado FT Vest Buffered Allocation Defensive ETF passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 24.13 e 9.38% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 24.13
- Open
- 24.13
- Bid
- 24.13
- Ask
- 24.43
- Low
- 24.12
- High
- 24.14
- Volume
- 16
- Mudança diária
- 0.00%
- Mudança mensal
- 0.79%
- Mudança de 6 meses
- 7.63%
- Mudança anual
- 9.38%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
- 1.8%
- Projeç.
- 1.7%
- Prév.
- 2.1%
- Atu.
- -0.3%
- Projeç.
- -0.4%
- Prév.
- 0.0%
- Atu.
-
- Projeç.
- 45.8
- Prév.
- 41.5
- Atu.
-
- Projeç.
- 7.326 milh
- Prév.
- 7.181 milh
- Atu.
- 94.2
- Projeç.
- 100.7
- Prév.
- 97.8