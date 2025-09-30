BUFT股票今天的价格是多少？ FT Vest Buffered Allocation Defensive ETF股票今天的定价为24.13。它在0.00%范围内交易，昨天的收盘价为24.13，交易量达到2。BUFT的实时价格图表显示了这些更新。

FT Vest Buffered Allocation Defensive ETF股票是否支付股息？ FT Vest Buffered Allocation Defensive ETF目前的价值为24.13。股息政策取决于公司，而投资者也会关注9.38%和USD。实时查看图表以跟踪BUFT走势。

如何购买BUFT股票？ 您可以以24.13的当前价格购买FT Vest Buffered Allocation Defensive ETF股票。订单通常设置在24.13或24.43附近，而2和0.00%显示市场活动。立即关注BUFT的实时图表更新。

如何投资BUFT股票？ 投资FT Vest Buffered Allocation Defensive ETF需要考虑年度范围20.74 - 24.17和当前价格24.13。许多人在以24.13或24.43下订单之前，会比较0.79%和。实时查看BUFT价格图表，了解每日变化。

FT Vest Buffered Allocation Defensive ETF股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，FT Vest Buffered Allocation Defensive ETF的最高价格是24.17。在20.74 - 24.17内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪FT Vest Buffered Allocation Defensive ETF的绩效。

FT Vest Buffered Allocation Defensive ETF股票的最低价格是多少？ FT Vest Buffered Allocation Defensive ETF（BUFT）的最低价格为20.74。将其与当前的24.13和20.74 - 24.17进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看BUFT在图表上的实时走势以获取更多详细信息。