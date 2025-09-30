报价部分
BUFT: FT Vest Buffered Allocation Defensive ETF

24.13 USD 0.00 (0.00%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日BUFT汇率已更改0.00%。当日，交易品种以低点24.13和高点24.13进行交易。

关注FT Vest Buffered Allocation Defensive ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

常见问题解答

BUFT股票今天的价格是多少？

FT Vest Buffered Allocation Defensive ETF股票今天的定价为24.13。它在0.00%范围内交易，昨天的收盘价为24.13，交易量达到2。BUFT的实时价格图表显示了这些更新。

FT Vest Buffered Allocation Defensive ETF股票是否支付股息？

FT Vest Buffered Allocation Defensive ETF目前的价值为24.13。股息政策取决于公司，而投资者也会关注9.38%和USD。实时查看图表以跟踪BUFT走势。

如何购买BUFT股票？

您可以以24.13的当前价格购买FT Vest Buffered Allocation Defensive ETF股票。订单通常设置在24.13或24.43附近，而2和0.00%显示市场活动。立即关注BUFT的实时图表更新。

如何投资BUFT股票？

投资FT Vest Buffered Allocation Defensive ETF需要考虑年度范围20.74 - 24.17和当前价格24.13。许多人在以24.13或24.43下订单之前，会比较0.79%和。实时查看BUFT价格图表，了解每日变化。

FT Vest Buffered Allocation Defensive ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，FT Vest Buffered Allocation Defensive ETF的最高价格是24.17。在20.74 - 24.17内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪FT Vest Buffered Allocation Defensive ETF的绩效。

FT Vest Buffered Allocation Defensive ETF股票的最低价格是多少？

FT Vest Buffered Allocation Defensive ETF（BUFT）的最低价格为20.74。将其与当前的24.13和20.74 - 24.17进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看BUFT在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

BUFT股票是什么时候拆分的？

FT Vest Buffered Allocation Defensive ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、24.13和9.38%中可见。

日范围
24.13 24.13
年范围
20.74 24.17
前一天收盘价
24.13
开盘价
24.13
卖价
24.13
买价
24.43
最低价
24.13
最高价
24.13
交易量
2
日变化
0.00%
月变化
0.79%
6个月变化
7.63%
年变化
9.38%
30 九月, 星期二
10:00
USD
美联储理事Jefferson讲话
实际值
预测值
前值
13:00
USD
S&P/凯斯席勒20个城市房价综合指数年率 y/y
实际值
1.8%
预测值
1.7%
前值
2.1%
13:00
USD
S&P/凯斯席勒20座大城市房价综合指数 n.s.a.月率 m/m
实际值
-0.3%
预测值
-0.4%
前值
0.0%
13:45
USD
MNI芝加哥商业晴雨表
实际值
预测值
45.8
前值
41.5
14:00
USD
JOLTS 职位空缺
实际值
预测值
7.326 M
前值
7.181 M
14:00
USD
CB消费者信心指数
实际值
94.2
预测值
100.7
前值
97.8