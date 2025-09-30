BUFT: FT Vest Buffered Allocation Defensive ETF
今日BUFT汇率已更改0.00%。当日，交易品种以低点24.13和高点24.13进行交易。
关注FT Vest Buffered Allocation Defensive ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
BUFT股票今天的价格是多少？
FT Vest Buffered Allocation Defensive ETF股票今天的定价为24.13。它在0.00%范围内交易，昨天的收盘价为24.13，交易量达到2。BUFT的实时价格图表显示了这些更新。
FT Vest Buffered Allocation Defensive ETF股票是否支付股息？
FT Vest Buffered Allocation Defensive ETF目前的价值为24.13。股息政策取决于公司，而投资者也会关注9.38%和USD。实时查看图表以跟踪BUFT走势。
如何购买BUFT股票？
您可以以24.13的当前价格购买FT Vest Buffered Allocation Defensive ETF股票。订单通常设置在24.13或24.43附近，而2和0.00%显示市场活动。立即关注BUFT的实时图表更新。
如何投资BUFT股票？
投资FT Vest Buffered Allocation Defensive ETF需要考虑年度范围20.74 - 24.17和当前价格24.13。许多人在以24.13或24.43下订单之前，会比较0.79%和。实时查看BUFT价格图表，了解每日变化。
FT Vest Buffered Allocation Defensive ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，FT Vest Buffered Allocation Defensive ETF的最高价格是24.17。在20.74 - 24.17内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪FT Vest Buffered Allocation Defensive ETF的绩效。
FT Vest Buffered Allocation Defensive ETF股票的最低价格是多少？
FT Vest Buffered Allocation Defensive ETF（BUFT）的最低价格为20.74。将其与当前的24.13和20.74 - 24.17进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看BUFT在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
BUFT股票是什么时候拆分的？
FT Vest Buffered Allocation Defensive ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、24.13和9.38%中可见。
- 前一天收盘价
- 24.13
- 开盘价
- 24.13
- 卖价
- 24.13
- 买价
- 24.43
- 最低价
- 24.13
- 最高价
- 24.13
- 交易量
- 2
- 日变化
- 0.00%
- 月变化
- 0.79%
- 6个月变化
- 7.63%
- 年变化
- 9.38%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
- 1.8%
- 预测值
- 1.7%
- 前值
- 2.1%
- 实际值
- -0.3%
- 预测值
- -0.4%
- 前值
- 0.0%
- 实际值
-
- 预测值
- 45.8
- 前值
- 41.5
- 实际值
-
- 预测值
- 7.326 M
- 前值
- 7.181 M
- 实际值
- 94.2
- 预测值
- 100.7
- 前值
- 97.8