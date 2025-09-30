- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
BUFT: FT Vest Buffered Allocation Defensive ETF
El tipo de cambio de BUFT de hoy ha cambiado un 0.00%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 24.12, mientras que el máximo ha alcanzado 24.14.
Siga la dinámica de la pareja de divisas FT Vest Buffered Allocation Defensive ETF. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de BUFT hoy?
FT Vest Buffered Allocation Defensive ETF (BUFT) se evalúa hoy en 24.13. El instrumento se negocia dentro de 0.00%; el cierre de ayer ha sido 24.13 y el volumen comercial ha alcanzado 16. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios BUFT en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de FT Vest Buffered Allocation Defensive ETF?
FT Vest Buffered Allocation Defensive ETF se evalúa actualmente en 24.13. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 9.38% y USD. Monitoree los movimientos de BUFT en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de BUFT?
Puede comprar acciones de FT Vest Buffered Allocation Defensive ETF (BUFT) al precio actual de 24.13. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 24.13 o 24.43, mientras que 16 y 0.00% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de BUFT en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de BUFT?
Invertir en FT Vest Buffered Allocation Defensive ETF implica tener en cuenta el rango anual 20.74 - 24.17 y el precio actual 24.13. Muchos comparan 0.79% y 7.63% antes de colocar órdenes en 24.13 o 24.43. Estudie los cambios diarios de precios de BUFT en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de FT Vest Buffered Allocation Defensive ETF?
El precio más alto de FT Vest Buffered Allocation Defensive ETF (BUFT) en el último año ha sido 24.17. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 20.74 - 24.17, una comparación con 24.13 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de FT Vest Buffered Allocation Defensive ETF en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de FT Vest Buffered Allocation Defensive ETF?
El precio más bajo de FT Vest Buffered Allocation Defensive ETF (BUFT) para el año ha sido 20.74. La comparación con los actuales 24.13 y 20.74 - 24.17 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de BUFT en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de BUFT?
En el pasado, FT Vest Buffered Allocation Defensive ETF ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 24.13 y 9.38% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 24.13
- Open
- 24.13
- Bid
- 24.13
- Ask
- 24.43
- Low
- 24.12
- High
- 24.14
- Volumen
- 16
- Cambio diario
- 0.00%
- Cambio mensual
- 0.79%
- Cambio a 6 meses
- 7.63%
- Cambio anual
- 9.38%
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
- 1.8%
- Pronós.
- 1.7%
- Prev.
- 2.1%
- Act.
- -0.3%
- Pronós.
- -0.4%
- Prev.
- 0.0%
- Act.
-
- Pronós.
- 45.8
- Prev.
- 41.5
- Act.
-
- Pronós.
- 7.326 M
- Prev.
- 7.181 M
- Act.
- 94.2
- Pronós.
- 100.7
- Prev.
- 97.8