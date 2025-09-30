- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
BUFT: FT Vest Buffered Allocation Defensive ETF
Il tasso di cambio BUFT ha avuto una variazione del 0.00% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 24.13 e ad un massimo di 24.13.
Segui le dinamiche di FT Vest Buffered Allocation Defensive ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni BUFT oggi?
Oggi le azioni FT Vest Buffered Allocation Defensive ETF sono prezzate a 24.13. Viene scambiato all'interno di 0.00%, la chiusura di ieri è stata 24.13 e il volume degli scambi ha raggiunto 2. Il grafico dei prezzi in tempo reale di BUFT mostra questi aggiornamenti.
Le azioni FT Vest Buffered Allocation Defensive ETF pagano dividendi?
FT Vest Buffered Allocation Defensive ETF è attualmente valutato a 24.13. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 9.38% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di BUFT.
Come acquistare azioni BUFT?
Puoi acquistare azioni FT Vest Buffered Allocation Defensive ETF al prezzo attuale di 24.13. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 24.13 o 24.43, mentre 2 e 0.00% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di BUFT sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni BUFT?
Investire in FT Vest Buffered Allocation Defensive ETF implica considerare l'intervallo annuale 20.74 - 24.17 e il prezzo attuale 24.13. Molti confrontano 0.79% e 7.63% prima di effettuare ordini su 24.13 o 24.43. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di BUFT con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni FT Vest Buffered Allocation Defensive ETF?
Il prezzo massimo di FT Vest Buffered Allocation Defensive ETF nell'ultimo anno è stato 24.17. All'interno di 20.74 - 24.17, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 24.13 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di FT Vest Buffered Allocation Defensive ETF utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni FT Vest Buffered Allocation Defensive ETF?
Il prezzo più basso di FT Vest Buffered Allocation Defensive ETF (BUFT) nel corso dell'anno è stato 20.74. Confrontandolo con gli attuali 24.13 e 20.74 - 24.17 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda BUFT muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di BUFT?
FT Vest Buffered Allocation Defensive ETF ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 24.13 e 9.38%.
- Chiusura Precedente
- 24.13
- Apertura
- 24.13
- Bid
- 24.13
- Ask
- 24.43
- Minimo
- 24.13
- Massimo
- 24.13
- Volume
- 2
- Variazione giornaliera
- 0.00%
- Variazione Mensile
- 0.79%
- Variazione Semestrale
- 7.63%
- Variazione Annuale
- 9.38%
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
- 1.8%
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Agire
- -0.3%
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Agire
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Agire
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Agire
- 94.2
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.8