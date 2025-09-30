- Aperçu
BUFT: FT Vest Buffered Allocation Defensive ETF
Le taux de change de BUFT a changé de 0.00% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 24.12 et à un maximum de 24.15.
Suivez la dynamique FT Vest Buffered Allocation Defensive ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action BUFT aujourd'hui ?
L'action FT Vest Buffered Allocation Defensive ETF est cotée à 24.13 aujourd'hui. Elle se négocie dans 0.00%, a clôturé hier à 24.13 et son volume d'échange a atteint 47. Le graphique en temps réel du cours de BUFT présente ces mises à jour.
L'action FT Vest Buffered Allocation Defensive ETF verse-t-elle des dividendes ?
FT Vest Buffered Allocation Defensive ETF est actuellement valorisé à 24.13. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 9.38% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de BUFT.
Comment acheter des actions BUFT ?
Vous pouvez acheter des actions FT Vest Buffered Allocation Defensive ETF au cours actuel de 24.13. Les ordres sont généralement placés à proximité de 24.13 ou de 24.43, le 47 et le -0.08% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de BUFT sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action BUFT ?
Investir dans FT Vest Buffered Allocation Defensive ETF implique de prendre en compte la fourchette annuelle 20.74 - 24.17 et le prix actuel 24.13. Beaucoup comparent 0.79% et 7.63% avant de passer des ordres à 24.13 ou 24.43. Consultez le graphique du cours de BUFT en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action FT Vest Buffered Allocation Defensive ETF ?
Le cours le plus élevé de FT Vest Buffered Allocation Defensive ETF l'année dernière était 24.17. Au cours de 20.74 - 24.17, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 24.13 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de FT Vest Buffered Allocation Defensive ETF sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action FT Vest Buffered Allocation Defensive ETF ?
Le cours le plus bas de FT Vest Buffered Allocation Defensive ETF (BUFT) sur l'année a été 20.74. Sa comparaison avec 24.13 et 20.74 - 24.17 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de BUFT sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action BUFT a-t-elle été divisée ?
FT Vest Buffered Allocation Defensive ETF a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 24.13 et 9.38% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 24.13
- Ouverture
- 24.15
- Bid
- 24.13
- Ask
- 24.43
- Plus Bas
- 24.12
- Plus Haut
- 24.15
- Volume
- 47
- Changement quotidien
- 0.00%
- Changement Mensuel
- 0.79%
- Changement à 6 Mois
- 7.63%
- Changement Annuel
- 9.38%
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
- 1.8%
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Act
- -0.3%
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Act
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Act
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Act
- 94.2
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.8