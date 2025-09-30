- Übersicht
BUFT: FT Vest Buffered Allocation Defensive ETF
Der Wechselkurs von BUFT hat sich für heute um 0.08% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 24.12 bis zu einem Hoch von 24.15 gehandelt.
Verfolgen Sie die FT Vest Buffered Allocation Defensive ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von BUFT heute?
Die Aktie von FT Vest Buffered Allocation Defensive ETF (BUFT) notiert heute bei 24.15. Sie wird innerhalb einer Spanne von 0.08% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 24.13 und das Handelsvolumen erreichte 38. Das Live-Chart von BUFT zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie BUFT Dividenden?
FT Vest Buffered Allocation Defensive ETF wird derzeit mit 24.15 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 9.47% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von BUFT zu verfolgen.
Wie kaufe ich BUFT-Aktien?
Sie können Aktien von FT Vest Buffered Allocation Defensive ETF (BUFT) zum aktuellen Kurs von 24.15 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 24.15 oder 24.45 platziert, während 38 und 0.08% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von BUFT auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in BUFT-Aktien?
Bei einer Investition in FT Vest Buffered Allocation Defensive ETF müssen die jährliche Spanne 20.74 - 24.17 und der aktuelle Kurs 24.15 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 0.88% und 7.72%, bevor sie Orders zu 24.15 oder 24.45 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von BUFT.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von FT Vest Buffered Allocation Defensive ETF?
Der höchste Kurs von FT Vest Buffered Allocation Defensive ETF (BUFT) im vergangenen Jahr lag bei 24.17. Innerhalb von 20.74 - 24.17 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 24.13 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von FT Vest Buffered Allocation Defensive ETF mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von FT Vest Buffered Allocation Defensive ETF?
Der niedrigste Kurs von FT Vest Buffered Allocation Defensive ETF (BUFT) im Laufe des Jahres betrug 20.74. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 24.15 und der Spanne 20.74 - 24.17 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von BUFT live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von BUFT statt?
FT Vest Buffered Allocation Defensive ETF hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 24.13 und 9.47% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 24.13
- Eröffnung
- 24.13
- Bid
- 24.15
- Ask
- 24.45
- Tief
- 24.12
- Hoch
- 24.15
- Volumen
- 38
- Tagesänderung
- 0.08%
- Monatsänderung
- 0.88%
- 6-Monatsänderung
- 7.72%
- Jahresänderung
- 9.47%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
- 1.8%
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
- -0.3%
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
- 94.2
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.8