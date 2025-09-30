- Обзор рынка
BUFT: FT Vest Buffered Allocation Defensive ETF
Курс BUFT за сегодня изменился на 0.00%. При этом минимальная цена на торгах достигала 24.13, а максимальная — 24.13.
Следите за динамикой FT Vest Buffered Allocation Defensive ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций BUFT сегодня?
FT Vest Buffered Allocation Defensive ETF (BUFT) сегодня оценивается на уровне 24.13. Инструмент торгуется в пределах 0.00%, вчерашнее закрытие составило 24.13, а торговый объем достиг 2. Всю динамику можно отследить на ценовом графике BUFT в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям FT Vest Buffered Allocation Defensive ETF?
FT Vest Buffered Allocation Defensive ETF в настоящее время оценивается в 24.13. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 9.38% и USD. Отслеживайте движения BUFT на графике в реальном времени.
Как купить акции BUFT?
Вы можете купить акции FT Vest Buffered Allocation Defensive ETF (BUFT) по текущей цене 24.13. Ордера обычно размещаются около 24.13 или 24.43, тогда как 2 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения BUFT на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции BUFT?
Инвестирование в FT Vest Buffered Allocation Defensive ETF предполагает учет годового диапазона 20.74 - 24.17 и текущей цены 24.13. Многие сравнивают 0.79% и 7.63% перед размещением ордеров на 24.13 или 24.43. Изучайте ежедневные изменения цены BUFT на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции FT Vest Buffered Allocation Defensive ETF?
Самая высокая цена FT Vest Buffered Allocation Defensive ETF (BUFT) за последний год составила 24.17. Акции заметно колебались в пределах 20.74 - 24.17, сравнение с 24.13 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику FT Vest Buffered Allocation Defensive ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции FT Vest Buffered Allocation Defensive ETF?
Самая низкая цена FT Vest Buffered Allocation Defensive ETF (BUFT) за год составила 20.74. Сравнение с текущими 24.13 и 20.74 - 24.17 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения BUFT во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций BUFT?
В прошлом FT Vest Buffered Allocation Defensive ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 24.13 и 9.38% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 24.13
- Open
- 24.13
- Bid
- 24.13
- Ask
- 24.43
- Low
- 24.13
- High
- 24.13
- Объем
- 2
- Дневное изменение
- 0.00%
- Месячное изменение
- 0.79%
- 6-месячное изменение
- 7.63%
- Годовое изменение
- 9.38%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 1.8%
- Прог.
- 1.7%
- Пред.
- 2.1%
- Акт.
- -0.3%
- Прог.
- -0.4%
- Пред.
- 0.0%
- Акт.
-
- Прог.
- 45.8
- Пред.
- 41.5
- Акт.
-
- Прог.
- 7.326 млн
- Пред.
- 7.181 млн
- Акт.
- 94.2
- Прог.
- 100.7
- Пред.
- 97.8