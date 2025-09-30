- 概要
BUFT: FT Vest Buffered Allocation Defensive ETF
BUFTの今日の為替レートは、0.00%変化しました。日中、通貨は1あたり24.12の安値と24.14の高値で取引されました。
FT Vest Buffered Allocation Defensive ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
よくあるご質問
BUFT株の現在の価格は？
FT Vest Buffered Allocation Defensive ETFの株価は本日24.13です。0.00%内で取引され、前日の終値は24.13、取引量は16に達しました。BUFTのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
FT Vest Buffered Allocation Defensive ETFの株は配当を出しますか？
FT Vest Buffered Allocation Defensive ETFの現在の価格は24.13です。配当方針は会社によりますが、投資家は9.38%やUSDにも注目します。BUFTの動きはライブチャートで確認できます。
BUFT株を買う方法は？
FT Vest Buffered Allocation Defensive ETFの株は現在24.13で購入可能です。注文は通常24.13または24.43付近で行われ、16や0.00%が市場の動きを示します。BUFTの最新情報はライブチャートで確認できます。
BUFT株に投資する方法は？
FT Vest Buffered Allocation Defensive ETFへの投資では、年間の値幅20.74 - 24.17と現在の24.13を考慮します。注文は多くの場合24.13や24.43で行われる前に、0.79%や7.63%と比較されます。BUFTの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
FT Vest Buffered Allocation Defensive ETFの株の最高値は？
FT Vest Buffered Allocation Defensive ETFの過去1年の最高値は24.17でした。20.74 - 24.17内で株価は大きく変動し、24.13と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。FT Vest Buffered Allocation Defensive ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
FT Vest Buffered Allocation Defensive ETFの株の最低値は？
FT Vest Buffered Allocation Defensive ETF(BUFT)の年間最安値は20.74でした。現在の24.13や20.74 - 24.17と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。BUFTの動きはライブチャートで確認できます。
BUFTの株式分割はいつ行われましたか？
FT Vest Buffered Allocation Defensive ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、24.13、9.38%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 24.13
- 始値
- 24.13
- 買値
- 24.13
- 買値
- 24.43
- 安値
- 24.12
- 高値
- 24.14
- 出来高
- 16
- 1日の変化
- 0.00%
- 1ヶ月の変化
- 0.79%
- 6ヶ月の変化
- 7.63%
- 1年の変化
- 9.38%
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
- 1.8%
- 期待
- 1.7%
- 前
- 2.1%
- 実際
- -0.3%
- 期待
- -0.4%
- 前
- 0.0%
- 実際
-
- 期待
- 45.8
- 前
- 41.5
- 実際
-
- 期待
- 7.326 M
- 前
- 7.181 M
- 実際
- 94.2
- 期待
- 100.7
- 前
- 97.8