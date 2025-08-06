CotaçõesSeções
BND: Vanguard Total Bond Market ETF

74.43 USD 0.03 (0.04%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar

A taxa do BND para hoje mudou para 0.04%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 74.39 e o mais alto foi 74.54.

Veja a dinâmica do par de moedas Vanguard Total Bond Market ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.

BND Notícias

Perguntas frequentes

Qual é o preço das ações de BND hoje?

Hoje Vanguard Total Bond Market ETF (BND) está avaliado em 74.43. O instrumento é negociado dentro de 0.04%, o fechamento de ontem foi 74.40, e o volume de negociação atingiu 3585. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de BND em tempo real.

As ações de Vanguard Total Bond Market ETF pagam dividendos?

Atualmente Vanguard Total Bond Market ETF está avaliado em 74.43. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham -0.93% e USD. Monitore os movimentos de BND no gráfico em tempo real.

Como comprar ações de BND?

Você pode comprar ações de Vanguard Total Bond Market ETF (BND) pelo preço atual 74.43. Ordens geralmente são executadas perto de 74.43 ou 74.73, enquanto 3585 e 0.00% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de BND no gráfico em tempo real.

Como investir em ações de BND?

Investir em Vanguard Total Bond Market ETF envolve considerar a faixa anual 71.10 - 75.26 e o preço atual 74.43. Muitos comparam 1.49% e 1.60% antes de enviar ordens em 74.43 ou 74.73. Estude as mudanças diárias de preço de BND no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais altos das ações ETF Shares?

O maior preço de ETF Shares (BND) no último ano foi 75.26. As ações oscilaram bastante dentro de 71.10 - 75.26, e a comparação com 74.40 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Vanguard Total Bond Market ETF no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais baixos das ações ETF Shares?

O menor preço de ETF Shares (BND) no ano foi 71.10. A comparação com o preço atual 74.43 e 71.10 - 75.26 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de BND em detalhes no gráfico em tempo real.

Quando ocorreu o desdobramento das ações de BND?

No passado Vanguard Total Bond Market ETF passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 74.40 e -0.93% após os eventos corporativos.

Faixa diária
74.39 74.54
Faixa anual
71.10 75.26
Fechamento anterior
74.40
Open
74.43
Bid
74.43
Ask
74.73
Low
74.39
High
74.54
Volume
3.585 K
Mudança diária
0.04%
Mudança mensal
1.49%
Mudança de 6 meses
1.60%
Mudança anual
-0.93%
