BND: Vanguard Total Bond Market ETF
A taxa do BND para hoje mudou para 0.04%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 74.39 e o mais alto foi 74.54.
Veja a dinâmica do par de moedas Vanguard Total Bond Market ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
BND Notícias
- Weekly Treasury Simulation, Sept. 26: Most Likely Level For 3-Month Bill Rate In 10 Years
- Foreign Stocks Still Lead Global Markets In 2025 Going Into Q4
- BNDX Has Underperformed IAGG, But That May Reverse (NASDAQ:BNDX)
- Weekly Treasury Simulation, September 19: Fed Rate Changes Are The Tail, Not The Dog
- Could Rate Cuts, Economic Resiliency Spark An End-Of-Year Rally?
- CGMS: One Step Above HY, One Step Below In Risk (NYSEARCA:CGMS)
- The Near-Perfect Portfolio Of 3–13% Yields For The Fed's Rate Cuts
- When Playing It Safe Isn’t Safe: Managing Reinvestment Rate Risk
- Beyond 60/40: How Adaptive Asset Allocation Outperforms Traditional Portfolios
- 4 Stronger Alternatives To BND (NASDAQ:BND)
- SAS Weekly Simulation: 44% Probability 3-Month Bill Rate In 10 Years Is In 0% To 2% Range
- FBND And The Role Of Core-Plus Bond ETFs (NYSEARCA:FBND)
- Most Likely Range For 3-Month Bill Rate In 10 Years Drops To 0% To 1% Range
- Gold Hitting Record Highs… Could $4,000 Be Next? (NYSEARCA:GLD)
- Major Asset Classes Posting Across-The-Board Gains In 2025
- Opinion: Bonds are a disaster. Why you may want to buy more.
- World Stocks Lead August Surge: Broad-Based Rally Lifts Most Assets
- SAS Weekly Treasury Simulation, August 29, 2025: Steady Rate Cuts Ahead
- Weekly Treasury Simulation, August 22, 2025: 30 Months Of Rate Cuts
- U.S. Bond Market Continues To Trail Foreign Fixed Income
- Weekly Treasury Simulation: Most Likely 3-Month T-Bill Yield Falls To 1% To 2% Range
- Weekly Treasury Simulation, Aug. 8: Measuring Default Risk Of Going Long, Borrowing Short
- Stock Market Pro Expects Trouble If This Doesn't Happen
- BND: Watch Out For The Drop In Real Yield
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de BND hoje?
Hoje Vanguard Total Bond Market ETF (BND) está avaliado em 74.43. O instrumento é negociado dentro de 0.04%, o fechamento de ontem foi 74.40, e o volume de negociação atingiu 3585. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de BND em tempo real.
As ações de Vanguard Total Bond Market ETF pagam dividendos?
Atualmente Vanguard Total Bond Market ETF está avaliado em 74.43. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham -0.93% e USD. Monitore os movimentos de BND no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de BND?
Você pode comprar ações de Vanguard Total Bond Market ETF (BND) pelo preço atual 74.43. Ordens geralmente são executadas perto de 74.43 ou 74.73, enquanto 3585 e 0.00% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de BND no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de BND?
Investir em Vanguard Total Bond Market ETF envolve considerar a faixa anual 71.10 - 75.26 e o preço atual 74.43. Muitos comparam 1.49% e 1.60% antes de enviar ordens em 74.43 ou 74.73. Estude as mudanças diárias de preço de BND no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações ETF Shares?
O maior preço de ETF Shares (BND) no último ano foi 75.26. As ações oscilaram bastante dentro de 71.10 - 75.26, e a comparação com 74.40 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Vanguard Total Bond Market ETF no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações ETF Shares?
O menor preço de ETF Shares (BND) no ano foi 71.10. A comparação com o preço atual 74.43 e 71.10 - 75.26 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de BND em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de BND?
No passado Vanguard Total Bond Market ETF passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 74.40 e -0.93% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 74.40
- Open
- 74.43
- Bid
- 74.43
- Ask
- 74.73
- Low
- 74.39
- High
- 74.54
- Volume
- 3.585 K
- Mudança diária
- 0.04%
- Mudança mensal
- 1.49%
- Mudança de 6 meses
- 1.60%
- Mudança anual
- -0.93%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
- 1.8%
- Projeç.
- 1.7%
- Prév.
- 2.1%
- Atu.
- -0.3%
- Projeç.
- -0.4%
- Prév.
- 0.0%
- Atu.
-
- Projeç.
- 45.8
- Prév.
- 41.5
- Atu.
-
- Projeç.
- 7.326 milh
- Prév.
- 7.181 milh
- Atu.
- 94.2
- Projeç.
- 100.7
- Prév.
- 97.8