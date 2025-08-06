- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
BND: Vanguard Total Bond Market ETF
Der Wechselkurs von BND hat sich für heute um -0.05% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 74.34 bis zu einem Hoch von 74.54 gehandelt.
Verfolgen Sie die Vanguard Total Bond Market ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
BND News
- Weekly Treasury Simulation, Sept. 26: Most Likely Level For 3-Month Bill Rate In 10 Years
- Foreign Stocks Still Lead Global Markets In 2025 Going Into Q4
- BNDX Has Underperformed IAGG, But That May Reverse (NASDAQ:BNDX)
- Weekly Treasury Simulation, September 19: Fed Rate Changes Are The Tail, Not The Dog
- Could Rate Cuts, Economic Resiliency Spark An End-Of-Year Rally?
- CGMS: One Step Above HY, One Step Below In Risk (NYSEARCA:CGMS)
- The Near-Perfect Portfolio Of 3–13% Yields For The Fed's Rate Cuts
- When Playing It Safe Isn’t Safe: Managing Reinvestment Rate Risk
- Beyond 60/40: How Adaptive Asset Allocation Outperforms Traditional Portfolios
- 4 Stronger Alternatives To BND (NASDAQ:BND)
- SAS Weekly Simulation: 44% Probability 3-Month Bill Rate In 10 Years Is In 0% To 2% Range
- FBND And The Role Of Core-Plus Bond ETFs (NYSEARCA:FBND)
- Most Likely Range For 3-Month Bill Rate In 10 Years Drops To 0% To 1% Range
- Gold Hitting Record Highs… Could $4,000 Be Next? (NYSEARCA:GLD)
- Major Asset Classes Posting Across-The-Board Gains In 2025
- Opinion: Bonds are a disaster. Why you may want to buy more.
- World Stocks Lead August Surge: Broad-Based Rally Lifts Most Assets
- SAS Weekly Treasury Simulation, August 29, 2025: Steady Rate Cuts Ahead
- Weekly Treasury Simulation, August 22, 2025: 30 Months Of Rate Cuts
- U.S. Bond Market Continues To Trail Foreign Fixed Income
- Weekly Treasury Simulation: Most Likely 3-Month T-Bill Yield Falls To 1% To 2% Range
- Weekly Treasury Simulation, Aug. 8: Measuring Default Risk Of Going Long, Borrowing Short
- Stock Market Pro Expects Trouble If This Doesn't Happen
- BND: Watch Out For The Drop In Real Yield
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von BND heute?
Die Aktie von Vanguard Total Bond Market ETF (BND) notiert heute bei 74.36. Sie wird innerhalb einer Spanne von -0.05% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 74.40 und das Handelsvolumen erreichte 5411. Das Live-Chart von BND zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie BND Dividenden?
Vanguard Total Bond Market ETF wird derzeit mit 74.36 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch -1.02% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von BND zu verfolgen.
Wie kaufe ich BND-Aktien?
Sie können Aktien von Vanguard Total Bond Market ETF (BND) zum aktuellen Kurs von 74.36 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 74.36 oder 74.66 platziert, während 5411 und -0.09% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von BND auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in BND-Aktien?
Bei einer Investition in Vanguard Total Bond Market ETF müssen die jährliche Spanne 71.10 - 75.26 und der aktuelle Kurs 74.36 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 1.39% und 1.50%, bevor sie Orders zu 74.36 oder 74.66 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von BND.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von ETF Shares?
Der höchste Kurs von ETF Shares (BND) im vergangenen Jahr lag bei 75.26. Innerhalb von 71.10 - 75.26 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 74.40 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Vanguard Total Bond Market ETF mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von ETF Shares?
Der niedrigste Kurs von ETF Shares (BND) im Laufe des Jahres betrug 71.10. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 74.36 und der Spanne 71.10 - 75.26 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von BND live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von BND statt?
Vanguard Total Bond Market ETF hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 74.40 und -1.02% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 74.40
- Eröffnung
- 74.43
- Bid
- 74.36
- Ask
- 74.66
- Tief
- 74.34
- Hoch
- 74.54
- Volumen
- 5.411 K
- Tagesänderung
- -0.05%
- Monatsänderung
- 1.39%
- 6-Monatsänderung
- 1.50%
- Jahresänderung
- -1.02%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
- 1.8%
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
- -0.3%
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
- 94.2
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.8