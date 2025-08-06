- Aperçu
BND: Vanguard Total Bond Market ETF
Le taux de change de BND a changé de 0.26% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 74.29 et à un maximum de 74.43.
Suivez la dynamique Vanguard Total Bond Market ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
BND Nouvelles
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action BND aujourd'hui ?
L'action Vanguard Total Bond Market ETF est cotée à 74.40 aujourd'hui. Elle se négocie dans 0.26%, a clôturé hier à 74.21 et son volume d'échange a atteint 5018. Le graphique en temps réel du cours de BND présente ces mises à jour.
L'action Vanguard Total Bond Market ETF verse-t-elle des dividendes ?
Vanguard Total Bond Market ETF est actuellement valorisé à 74.40. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également -0.97% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de BND.
Comment acheter des actions BND ?
Vous pouvez acheter des actions Vanguard Total Bond Market ETF au cours actuel de 74.40. Les ordres sont généralement placés à proximité de 74.40 ou de 74.70, le 5018 et le 0.11% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de BND sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action BND ?
Investir dans Vanguard Total Bond Market ETF implique de prendre en compte la fourchette annuelle 71.10 - 75.26 et le prix actuel 74.40. Beaucoup comparent 1.45% et 1.56% avant de passer des ordres à 74.40 ou 74.70. Consultez le graphique du cours de BND en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action ETF Shares ?
Le cours le plus élevé de ETF Shares l'année dernière était 75.26. Au cours de 71.10 - 75.26, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 74.21 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de Vanguard Total Bond Market ETF sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action ETF Shares ?
Le cours le plus bas de ETF Shares (BND) sur l'année a été 71.10. Sa comparaison avec 74.40 et 71.10 - 75.26 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de BND sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action BND a-t-elle été divisée ?
Vanguard Total Bond Market ETF a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 74.21 et -0.97% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 74.21
- Ouverture
- 74.32
- Bid
- 74.40
- Ask
- 74.70
- Plus Bas
- 74.29
- Plus Haut
- 74.43
- Volume
- 5.018 K
- Changement quotidien
- 0.26%
- Changement Mensuel
- 1.45%
- Changement à 6 Mois
- 1.56%
- Changement Annuel
- -0.97%
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
- 1.8%
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Act
- -0.3%
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Act
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Act
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Act
- 94.2
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.8