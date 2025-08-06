CotizacionesSecciones
BND
BND: Vanguard Total Bond Market ETF

74.43 USD 0.03 (0.04%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de BND de hoy ha cambiado un 0.04%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 74.39, mientras que el máximo ha alcanzado 74.54.

Siga la dinámica de la pareja de divisas Vanguard Total Bond Market ETF. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.

Preguntas frecuentes

¿Cuál es el precio de las acciones de BND hoy?

Vanguard Total Bond Market ETF (BND) se evalúa hoy en 74.43. El instrumento se negocia dentro de 0.04%; el cierre de ayer ha sido 74.40 y el volumen comercial ha alcanzado 3585. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios BND en tiempo real.

¿Se pagan dividendos en acciones de Vanguard Total Bond Market ETF?

Vanguard Total Bond Market ETF se evalúa actualmente en 74.43. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean -0.93% y USD. Monitoree los movimientos de BND en el gráfico en tiempo real.

¿Cómo comprar acciones de BND?

Puede comprar acciones de Vanguard Total Bond Market ETF (BND) al precio actual de 74.43. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 74.43 o 74.73, mientras que 3585 y 0.00% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de BND en el gráfico en tiempo real.

¿Cómo invertir en acciones de BND?

Invertir en Vanguard Total Bond Market ETF implica tener en cuenta el rango anual 71.10 - 75.26 y el precio actual 74.43. Muchos comparan 1.49% y 1.60% antes de colocar órdenes en 74.43 o 74.73. Estudie los cambios diarios de precios de BND en el gráfico en tiempo real.

¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de ETF Shares?

El precio más alto de ETF Shares (BND) en el último año ha sido 75.26. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 71.10 - 75.26, una comparación con 74.40 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de Vanguard Total Bond Market ETF en el gráfico en tiempo real.

¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de ETF Shares?

El precio más bajo de ETF Shares (BND) para el año ha sido 71.10. La comparación con los actuales 74.43 y 71.10 - 75.26 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de BND en detalle en el gráfico en tiempo real.

¿Cuándo se ha producido la división de acciones de BND?

En el pasado, Vanguard Total Bond Market ETF ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 74.40 y -0.93% después de las acciones corporativas.

Rango diario
74.39 74.54
Rango anual
71.10 75.26
Cierres anteriores
74.40
Open
74.43
Bid
74.43
Ask
74.73
Low
74.39
High
74.54
Volumen
3.585 K
Cambio diario
0.04%
Cambio mensual
1.49%
Cambio a 6 meses
1.60%
Cambio anual
-0.93%
30 septiembre, martes
10:00
USD
Discurso del Gobernador de la Fed, Philip Jefferson
Act.
Pronós.
Prev.
13:00
USD
Índice Compuesto de Precios de Viviendas S&P/CS-20 a/a
Act.
1.8%
Pronós.
1.7%
Prev.
2.1%
13:00
USD
Índice Compuesto de Precios de Viviendas S&P/CS-20 n.s.a. m/m
Act.
-0.3%
Pronós.
-0.4%
Prev.
0.0%
13:45
USD
Barómetro de los negocios de Chicago de MNI
Act.
Pronós.
45.8
Prev.
41.5
14:00
USD
Índice JOLTS de puestos de trabajo vacantes
Act.
Pronós.
7.326 M
Prev.
7.181 M
14:00
USD
Índice de Confianza del Consumidor de la CB
Act.
94.2
Pronós.
100.7
Prev.
97.8