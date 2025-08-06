- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
BND: Vanguard Total Bond Market ETF
Il tasso di cambio BND ha avuto una variazione del 0.13% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 74.42 e ad un massimo di 74.54.
Segui le dinamiche di Vanguard Total Bond Market ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
BND News
- Weekly Treasury Simulation, Sept. 26: Most Likely Level For 3-Month Bill Rate In 10 Years
- Foreign Stocks Still Lead Global Markets In 2025 Going Into Q4
- BNDX Has Underperformed IAGG, But That May Reverse (NASDAQ:BNDX)
- Weekly Treasury Simulation, September 19: Fed Rate Changes Are The Tail, Not The Dog
- Could Rate Cuts, Economic Resiliency Spark An End-Of-Year Rally?
- CGMS: One Step Above HY, One Step Below In Risk (NYSEARCA:CGMS)
- The Near-Perfect Portfolio Of 3–13% Yields For The Fed's Rate Cuts
- When Playing It Safe Isn’t Safe: Managing Reinvestment Rate Risk
- Beyond 60/40: How Adaptive Asset Allocation Outperforms Traditional Portfolios
- 4 Stronger Alternatives To BND (NASDAQ:BND)
- SAS Weekly Simulation: 44% Probability 3-Month Bill Rate In 10 Years Is In 0% To 2% Range
- FBND And The Role Of Core-Plus Bond ETFs (NYSEARCA:FBND)
- Most Likely Range For 3-Month Bill Rate In 10 Years Drops To 0% To 1% Range
- Gold Hitting Record Highs… Could $4,000 Be Next? (NYSEARCA:GLD)
- Major Asset Classes Posting Across-The-Board Gains In 2025
- Opinion: Bonds are a disaster. Why you may want to buy more.
- World Stocks Lead August Surge: Broad-Based Rally Lifts Most Assets
- SAS Weekly Treasury Simulation, August 29, 2025: Steady Rate Cuts Ahead
- Weekly Treasury Simulation, August 22, 2025: 30 Months Of Rate Cuts
- U.S. Bond Market Continues To Trail Foreign Fixed Income
- Weekly Treasury Simulation: Most Likely 3-Month T-Bill Yield Falls To 1% To 2% Range
- Weekly Treasury Simulation, Aug. 8: Measuring Default Risk Of Going Long, Borrowing Short
- Stock Market Pro Expects Trouble If This Doesn't Happen
- BND: Watch Out For The Drop In Real Yield
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni BND oggi?
Oggi le azioni Vanguard Total Bond Market ETF sono prezzate a 74.50. Viene scambiato all'interno di 0.13%, la chiusura di ieri è stata 74.40 e il volume degli scambi ha raggiunto 1488. Il grafico dei prezzi in tempo reale di BND mostra questi aggiornamenti.
Le azioni Vanguard Total Bond Market ETF pagano dividendi?
Vanguard Total Bond Market ETF è attualmente valutato a 74.50. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche -0.84% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di BND.
Come acquistare azioni BND?
Puoi acquistare azioni Vanguard Total Bond Market ETF al prezzo attuale di 74.50. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 74.50 o 74.80, mentre 1488 e 0.09% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di BND sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni BND?
Investire in Vanguard Total Bond Market ETF implica considerare l'intervallo annuale 71.10 - 75.26 e il prezzo attuale 74.50. Molti confrontano 1.58% e 1.69% prima di effettuare ordini su 74.50 o 74.80. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di BND con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni ETF Shares?
Il prezzo massimo di ETF Shares nell'ultimo anno è stato 75.26. All'interno di 71.10 - 75.26, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 74.40 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Vanguard Total Bond Market ETF utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni ETF Shares?
Il prezzo più basso di ETF Shares (BND) nel corso dell'anno è stato 71.10. Confrontandolo con gli attuali 74.50 e 71.10 - 75.26 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda BND muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di BND?
Vanguard Total Bond Market ETF ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 74.40 e -0.84%.
- Chiusura Precedente
- 74.40
- Apertura
- 74.43
- Bid
- 74.50
- Ask
- 74.80
- Minimo
- 74.42
- Massimo
- 74.54
- Volume
- 1.488 K
- Variazione giornaliera
- 0.13%
- Variazione Mensile
- 1.58%
- Variazione Semestrale
- 1.69%
- Variazione Annuale
- -0.84%
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
- 1.8%
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Agire
- -0.3%
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Agire
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Agire
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Agire
- 94.2
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.8