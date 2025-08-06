QuotazioniSezioni
BND: Vanguard Total Bond Market ETF

74.50 USD 0.10 (0.13%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio BND ha avuto una variazione del 0.13% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 74.42 e ad un massimo di 74.54.

Segui le dinamiche di Vanguard Total Bond Market ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Domande Frequenti

Qual è il prezzo delle azioni BND oggi?

Oggi le azioni Vanguard Total Bond Market ETF sono prezzate a 74.50. Viene scambiato all'interno di 0.13%, la chiusura di ieri è stata 74.40 e il volume degli scambi ha raggiunto 1488. Il grafico dei prezzi in tempo reale di BND mostra questi aggiornamenti.

Le azioni Vanguard Total Bond Market ETF pagano dividendi?

Vanguard Total Bond Market ETF è attualmente valutato a 74.50. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche -0.84% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di BND.

Come acquistare azioni BND?

Puoi acquistare azioni Vanguard Total Bond Market ETF al prezzo attuale di 74.50. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 74.50 o 74.80, mentre 1488 e 0.09% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di BND sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni BND?

Investire in Vanguard Total Bond Market ETF implica considerare l'intervallo annuale 71.10 - 75.26 e il prezzo attuale 74.50. Molti confrontano 1.58% e 1.69% prima di effettuare ordini su 74.50 o 74.80. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di BND con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni ETF Shares?

Il prezzo massimo di ETF Shares nell'ultimo anno è stato 75.26. All'interno di 71.10 - 75.26, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 74.40 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Vanguard Total Bond Market ETF utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni ETF Shares?

Il prezzo più basso di ETF Shares (BND) nel corso dell'anno è stato 71.10. Confrontandolo con gli attuali 74.50 e 71.10 - 75.26 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda BND muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di BND?

Vanguard Total Bond Market ETF ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 74.40 e -0.84%.

Intervallo Giornaliero
74.42 74.54
Intervallo Annuale
71.10 75.26
Chiusura Precedente
74.40
Apertura
74.43
Bid
74.50
Ask
74.80
Minimo
74.42
Massimo
74.54
Volume
1.488 K
Variazione giornaliera
0.13%
Variazione Mensile
1.58%
Variazione Semestrale
1.69%
Variazione Annuale
-0.84%
30 settembre, martedì
10:00
USD
Discorso del Governatore della Fed Jefferson
Agire
Fcst
Prev
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 anni su 20
Agire
1.8%
Fcst
1.7%
Prev
2.1%
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 non destagionalizzato m/m
Agire
-0.3%
Fcst
-0.4%
Prev
0.0%
13:45
USD
MNI Chicago Business Barometer
Agire
Fcst
45.8
Prev
41.5
14:00
USD
Offerte di lavoro JOLTS
Agire
Fcst
7.326 M
Prev
7.181 M
14:00
USD
Indicatore di Fiducia dei Consumatori
Agire
94.2
Fcst
100.7
Prev
97.8