BND: Vanguard Total Bond Market ETF

74.50 USD 0.10 (0.13%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日BND汇率已更改0.13%。当日，交易品种以低点74.42和高点74.54进行交易。

关注Vanguard Total Bond Market ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

BND新闻

常见问题解答

BND股票今天的价格是多少？

Vanguard Total Bond Market ETF股票今天的定价为74.50。它在0.13%范围内交易，昨天的收盘价为74.40，交易量达到1488。BND的实时价格图表显示了这些更新。

Vanguard Total Bond Market ETF股票是否支付股息？

Vanguard Total Bond Market ETF目前的价值为74.50。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-0.84%和USD。实时查看图表以跟踪BND走势。

如何购买BND股票？

您可以以74.50的当前价格购买Vanguard Total Bond Market ETF股票。订单通常设置在74.50或74.80附近，而1488和0.09%显示市场活动。立即关注BND的实时图表更新。

如何投资BND股票？

投资Vanguard Total Bond Market ETF需要考虑年度范围71.10 - 75.26和当前价格74.50。许多人在以74.50或74.80下订单之前，会比较1.58%和。实时查看BND价格图表，了解每日变化。

ETF Shares股票的最高价格是多少？

在过去一年中，ETF Shares的最高价格是75.26。在71.10 - 75.26内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Vanguard Total Bond Market ETF的绩效。

ETF Shares股票的最低价格是多少？

ETF Shares（BND）的最低价格为71.10。将其与当前的74.50和71.10 - 75.26进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看BND在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

BND股票是什么时候拆分的？

Vanguard Total Bond Market ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、74.40和-0.84%中可见。

日范围
74.42 74.54
年范围
71.10 75.26
前一天收盘价
74.40
开盘价
74.43
卖价
74.50
买价
74.80
最低价
74.42
最高价
74.54
交易量
1.488 K
日变化
0.13%
月变化
1.58%
6个月变化
1.69%
年变化
-0.84%
