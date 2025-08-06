BND: Vanguard Total Bond Market ETF
今日BND汇率已更改0.13%。当日，交易品种以低点74.42和高点74.54进行交易。
关注Vanguard Total Bond Market ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
BND新闻
- Weekly Treasury Simulation, Sept. 26: Most Likely Level For 3-Month Bill Rate In 10 Years
- Foreign Stocks Still Lead Global Markets In 2025 Going Into Q4
- BNDX Has Underperformed IAGG, But That May Reverse (NASDAQ:BNDX)
- Weekly Treasury Simulation, September 19: Fed Rate Changes Are The Tail, Not The Dog
- Could Rate Cuts, Economic Resiliency Spark An End-Of-Year Rally?
- CGMS: One Step Above HY, One Step Below In Risk (NYSEARCA:CGMS)
- The Near-Perfect Portfolio Of 3–13% Yields For The Fed's Rate Cuts
- When Playing It Safe Isn’t Safe: Managing Reinvestment Rate Risk
- Beyond 60/40: How Adaptive Asset Allocation Outperforms Traditional Portfolios
- 4 Stronger Alternatives To BND (NASDAQ:BND)
- SAS Weekly Simulation: 44% Probability 3-Month Bill Rate In 10 Years Is In 0% To 2% Range
- FBND And The Role Of Core-Plus Bond ETFs (NYSEARCA:FBND)
- Most Likely Range For 3-Month Bill Rate In 10 Years Drops To 0% To 1% Range
- Gold Hitting Record Highs… Could $4,000 Be Next? (NYSEARCA:GLD)
- Major Asset Classes Posting Across-The-Board Gains In 2025
- Opinion: Bonds are a disaster. Why you may want to buy more.
- World Stocks Lead August Surge: Broad-Based Rally Lifts Most Assets
- SAS Weekly Treasury Simulation, August 29, 2025: Steady Rate Cuts Ahead
- Weekly Treasury Simulation, August 22, 2025: 30 Months Of Rate Cuts
- U.S. Bond Market Continues To Trail Foreign Fixed Income
- Weekly Treasury Simulation: Most Likely 3-Month T-Bill Yield Falls To 1% To 2% Range
- Weekly Treasury Simulation, Aug. 8: Measuring Default Risk Of Going Long, Borrowing Short
- Stock Market Pro Expects Trouble If This Doesn't Happen
- BND: Watch Out For The Drop In Real Yield
常见问题解答
BND股票今天的价格是多少？
Vanguard Total Bond Market ETF股票今天的定价为74.50。它在0.13%范围内交易，昨天的收盘价为74.40，交易量达到1488。BND的实时价格图表显示了这些更新。
Vanguard Total Bond Market ETF股票是否支付股息？
Vanguard Total Bond Market ETF目前的价值为74.50。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-0.84%和USD。实时查看图表以跟踪BND走势。
如何购买BND股票？
您可以以74.50的当前价格购买Vanguard Total Bond Market ETF股票。订单通常设置在74.50或74.80附近，而1488和0.09%显示市场活动。立即关注BND的实时图表更新。
如何投资BND股票？
投资Vanguard Total Bond Market ETF需要考虑年度范围71.10 - 75.26和当前价格74.50。许多人在以74.50或74.80下订单之前，会比较1.58%和。实时查看BND价格图表，了解每日变化。
ETF Shares股票的最高价格是多少？
在过去一年中，ETF Shares的最高价格是75.26。在71.10 - 75.26内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Vanguard Total Bond Market ETF的绩效。
ETF Shares股票的最低价格是多少？
ETF Shares（BND）的最低价格为71.10。将其与当前的74.50和71.10 - 75.26进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看BND在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
BND股票是什么时候拆分的？
Vanguard Total Bond Market ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、74.40和-0.84%中可见。
- 前一天收盘价
- 74.40
- 开盘价
- 74.43
- 卖价
- 74.50
- 买价
- 74.80
- 最低价
- 74.42
- 最高价
- 74.54
- 交易量
- 1.488 K
- 日变化
- 0.13%
- 月变化
- 1.58%
- 6个月变化
- 1.69%
- 年变化
- -0.84%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
- 1.8%
- 预测值
- 1.7%
- 前值
- 2.1%
- 实际值
- -0.3%
- 预测值
- -0.4%
- 前值
- 0.0%
- 实际值
-
- 预测值
- 45.8
- 前值
- 41.5
- 实际值
-
- 预测值
- 7.326 M
- 前值
- 7.181 M
- 实际值
- 94.2
- 预测值
- 100.7
- 前值
- 97.8