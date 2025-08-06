КотировкиРазделы
BND: Vanguard Total Bond Market ETF

74.50 USD 0.10 (0.13%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс BND за сегодня изменился на 0.13%. При этом минимальная цена на торгах достигала 74.42, а максимальная — 74.54.

Следите за динамикой Vanguard Total Bond Market ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций BND сегодня?

Vanguard Total Bond Market ETF (BND) сегодня оценивается на уровне 74.50. Инструмент торгуется в пределах 0.13%, вчерашнее закрытие составило 74.40, а торговый объем достиг 1488. Всю динамику можно отследить на ценовом графике BND в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Vanguard Total Bond Market ETF?

Vanguard Total Bond Market ETF в настоящее время оценивается в 74.50. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -0.84% и USD. Отслеживайте движения BND на графике в реальном времени.

Как купить акции BND?

Вы можете купить акции Vanguard Total Bond Market ETF (BND) по текущей цене 74.50. Ордера обычно размещаются около 74.50 или 74.80, тогда как 1488 и 0.09% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения BND на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции BND?

Инвестирование в Vanguard Total Bond Market ETF предполагает учет годового диапазона 71.10 - 75.26 и текущей цены 74.50. Многие сравнивают 1.58% и 1.69% перед размещением ордеров на 74.50 или 74.80. Изучайте ежедневные изменения цены BND на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции ETF Shares?

Самая высокая цена ETF Shares (BND) за последний год составила 75.26. Акции заметно колебались в пределах 71.10 - 75.26, сравнение с 74.40 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Vanguard Total Bond Market ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции ETF Shares?

Самая низкая цена ETF Shares (BND) за год составила 71.10. Сравнение с текущими 74.50 и 71.10 - 75.26 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения BND во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций BND?

В прошлом Vanguard Total Bond Market ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 74.40 и -0.84% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
74.42 74.54
Годовой диапазон
71.10 75.26
Предыдущее закрытие
74.40
Open
74.43
Bid
74.50
Ask
74.80
Low
74.42
High
74.54
Объем
1.488 K
Дневное изменение
0.13%
Месячное изменение
1.58%
6-месячное изменение
1.69%
Годовое изменение
-0.84%
30 сентября, вторник
10:00
USD
Выступление управляющего ФРС Джефферсона
Акт.
Прог.
Пред.
13:00
USD
Композитный индекс цен на жильё S&P/CS Composite-20 г/г
Акт.
1.8%
Прог.
1.7%
Пред.
2.1%
13:00
USD
Композитный индекс цен на жильё S&P/CS Composite-20 без учета сезонных колебаний м/м
Акт.
-0.3%
Прог.
-0.4%
Пред.
0.0%
13:45
USD
Бизнес-барометр Чикаго от MNI
Акт.
Прог.
45.8
Пред.
41.5
14:00
USD
Число открытых вакансий на рынке труда
Акт.
Прог.
7.326 млн
Пред.
7.181 млн
14:00
USD
Индекс доверия потребителей от CB
Акт.
94.2
Прог.
100.7
Пред.
97.8