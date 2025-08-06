- Обзор рынка
BND: Vanguard Total Bond Market ETF
Курс BND за сегодня изменился на 0.13%. При этом минимальная цена на торгах достигала 74.42, а максимальная — 74.54.
Следите за динамикой Vanguard Total Bond Market ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций BND сегодня?
Vanguard Total Bond Market ETF (BND) сегодня оценивается на уровне 74.50. Инструмент торгуется в пределах 0.13%, вчерашнее закрытие составило 74.40, а торговый объем достиг 1488. Всю динамику можно отследить на ценовом графике BND в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Vanguard Total Bond Market ETF?
Vanguard Total Bond Market ETF в настоящее время оценивается в 74.50. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -0.84% и USD. Отслеживайте движения BND на графике в реальном времени.
Как купить акции BND?
Вы можете купить акции Vanguard Total Bond Market ETF (BND) по текущей цене 74.50. Ордера обычно размещаются около 74.50 или 74.80, тогда как 1488 и 0.09% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения BND на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции BND?
Инвестирование в Vanguard Total Bond Market ETF предполагает учет годового диапазона 71.10 - 75.26 и текущей цены 74.50. Многие сравнивают 1.58% и 1.69% перед размещением ордеров на 74.50 или 74.80. Изучайте ежедневные изменения цены BND на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции ETF Shares?
Самая высокая цена ETF Shares (BND) за последний год составила 75.26. Акции заметно колебались в пределах 71.10 - 75.26, сравнение с 74.40 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Vanguard Total Bond Market ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции ETF Shares?
Самая низкая цена ETF Shares (BND) за год составила 71.10. Сравнение с текущими 74.50 и 71.10 - 75.26 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения BND во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций BND?
В прошлом Vanguard Total Bond Market ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 74.40 и -0.84% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 74.40
- Open
- 74.43
- Bid
- 74.50
- Ask
- 74.80
- Low
- 74.42
- High
- 74.54
- Объем
- 1.488 K
- Дневное изменение
- 0.13%
- Месячное изменение
- 1.58%
- 6-месячное изменение
- 1.69%
- Годовое изменение
- -0.84%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 1.8%
- Прог.
- 1.7%
- Пред.
- 2.1%
- Акт.
- -0.3%
- Прог.
- -0.4%
- Пред.
- 0.0%
- Акт.
-
- Прог.
- 45.8
- Пред.
- 41.5
- Акт.
-
- Прог.
- 7.326 млн
- Пред.
- 7.181 млн
- Акт.
- 94.2
- Прог.
- 100.7
- Пред.
- 97.8