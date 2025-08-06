- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
BND: Vanguard Total Bond Market ETF
BNDの今日の為替レートは、0.04%変化しました。日中、通貨は1あたり74.39の安値と74.54の高値で取引されました。
Vanguard Total Bond Market ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
BND News
- Weekly Treasury Simulation, Sept. 26: Most Likely Level For 3-Month Bill Rate In 10 Years
- Foreign Stocks Still Lead Global Markets In 2025 Going Into Q4
- BNDX Has Underperformed IAGG, But That May Reverse (NASDAQ:BNDX)
- Weekly Treasury Simulation, September 19: Fed Rate Changes Are The Tail, Not The Dog
- Could Rate Cuts, Economic Resiliency Spark An End-Of-Year Rally?
- CGMS: One Step Above HY, One Step Below In Risk (NYSEARCA:CGMS)
- The Near-Perfect Portfolio Of 3–13% Yields For The Fed's Rate Cuts
- When Playing It Safe Isn’t Safe: Managing Reinvestment Rate Risk
- Beyond 60/40: How Adaptive Asset Allocation Outperforms Traditional Portfolios
- 4 Stronger Alternatives To BND (NASDAQ:BND)
- SAS Weekly Simulation: 44% Probability 3-Month Bill Rate In 10 Years Is In 0% To 2% Range
- FBND And The Role Of Core-Plus Bond ETFs (NYSEARCA:FBND)
- Most Likely Range For 3-Month Bill Rate In 10 Years Drops To 0% To 1% Range
- Gold Hitting Record Highs… Could $4,000 Be Next? (NYSEARCA:GLD)
- Major Asset Classes Posting Across-The-Board Gains In 2025
- Opinion: Bonds are a disaster. Why you may want to buy more.
- World Stocks Lead August Surge: Broad-Based Rally Lifts Most Assets
- SAS Weekly Treasury Simulation, August 29, 2025: Steady Rate Cuts Ahead
- Weekly Treasury Simulation, August 22, 2025: 30 Months Of Rate Cuts
- U.S. Bond Market Continues To Trail Foreign Fixed Income
- Weekly Treasury Simulation: Most Likely 3-Month T-Bill Yield Falls To 1% To 2% Range
- Weekly Treasury Simulation, Aug. 8: Measuring Default Risk Of Going Long, Borrowing Short
- Stock Market Pro Expects Trouble If This Doesn't Happen
- BND: Watch Out For The Drop In Real Yield
よくあるご質問
BND株の現在の価格は？
Vanguard Total Bond Market ETFの株価は本日74.43です。0.04%内で取引され、前日の終値は74.40、取引量は3585に達しました。BNDのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
Vanguard Total Bond Market ETFの株は配当を出しますか？
Vanguard Total Bond Market ETFの現在の価格は74.43です。配当方針は会社によりますが、投資家は-0.93%やUSDにも注目します。BNDの動きはライブチャートで確認できます。
BND株を買う方法は？
Vanguard Total Bond Market ETFの株は現在74.43で購入可能です。注文は通常74.43または74.73付近で行われ、3585や0.00%が市場の動きを示します。BNDの最新情報はライブチャートで確認できます。
BND株に投資する方法は？
Vanguard Total Bond Market ETFへの投資では、年間の値幅71.10 - 75.26と現在の74.43を考慮します。注文は多くの場合74.43や74.73で行われる前に、1.49%や1.60%と比較されます。BNDの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
ETF Sharesの株の最高値は？
ETF Sharesの過去1年の最高値は75.26でした。71.10 - 75.26内で株価は大きく変動し、74.40と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Vanguard Total Bond Market ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
ETF Sharesの株の最低値は？
ETF Shares(BND)の年間最安値は71.10でした。現在の74.43や71.10 - 75.26と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。BNDの動きはライブチャートで確認できます。
BNDの株式分割はいつ行われましたか？
Vanguard Total Bond Market ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、74.40、-0.93%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 74.40
- 始値
- 74.43
- 買値
- 74.43
- 買値
- 74.73
- 安値
- 74.39
- 高値
- 74.54
- 出来高
- 3.585 K
- 1日の変化
- 0.04%
- 1ヶ月の変化
- 1.49%
- 6ヶ月の変化
- 1.60%
- 1年の変化
- -0.93%
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
- 1.8%
- 期待
- 1.7%
- 前
- 2.1%
- 実際
- -0.3%
- 期待
- -0.4%
- 前
- 0.0%
- 実際
-
- 期待
- 45.8
- 前
- 41.5
- 実際
-
- 期待
- 7.326 M
- 前
- 7.181 M
- 実際
- 94.2
- 期待
- 100.7
- 前
- 97.8