BND: Vanguard Total Bond Market ETF

74.43 USD 0.03 (0.04%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

BNDの今日の為替レートは、0.04%変化しました。日中、通貨は1あたり74.39の安値と74.54の高値で取引されました。

Vanguard Total Bond Market ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

よくあるご質問

BND株の現在の価格は？

Vanguard Total Bond Market ETFの株価は本日74.43です。0.04%内で取引され、前日の終値は74.40、取引量は3585に達しました。BNDのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

Vanguard Total Bond Market ETFの株は配当を出しますか？

Vanguard Total Bond Market ETFの現在の価格は74.43です。配当方針は会社によりますが、投資家は-0.93%やUSDにも注目します。BNDの動きはライブチャートで確認できます。

BND株を買う方法は？

Vanguard Total Bond Market ETFの株は現在74.43で購入可能です。注文は通常74.43または74.73付近で行われ、3585や0.00%が市場の動きを示します。BNDの最新情報はライブチャートで確認できます。

BND株に投資する方法は？

Vanguard Total Bond Market ETFへの投資では、年間の値幅71.10 - 75.26と現在の74.43を考慮します。注文は多くの場合74.43や74.73で行われる前に、1.49%や1.60%と比較されます。BNDの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

ETF Sharesの株の最高値は？

ETF Sharesの過去1年の最高値は75.26でした。71.10 - 75.26内で株価は大きく変動し、74.40と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Vanguard Total Bond Market ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

ETF Sharesの株の最低値は？

ETF Shares(BND)の年間最安値は71.10でした。現在の74.43や71.10 - 75.26と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。BNDの動きはライブチャートで確認できます。

BNDの株式分割はいつ行われましたか？

Vanguard Total Bond Market ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、74.40、-0.93%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
74.39 74.54
1年のレンジ
71.10 75.26
以前の終値
74.40
始値
74.43
買値
74.43
買値
74.73
安値
74.39
高値
74.54
出来高
3.585 K
1日の変化
0.04%
1ヶ月の変化
1.49%
6ヶ月の変化
1.60%
1年の変化
-0.93%
30 9月, 火曜日
10:00
USD
FRB Jefferson理事発言
実際
期待
13:00
USD
S&P/ケース・シラー住宅価格総合指数-20前年比
実際
1.8%
期待
1.7%
2.1%
13:00
USD
S&P/ケース・シラー住宅価格総合指数-20n.s.a前月比
実際
-0.3%
期待
-0.4%
0.0%
13:45
USD
MNIシカゴ景気指標
実際
期待
45.8
41.5
14:00
USD
JOLTS求人労働異動調査
実際
期待
7.326 M
7.181 M
14:00
USD
CB消費者信頼感指標
実際
94.2
期待
100.7
97.8