BGIG: ETF Series Solutions Bahl & Gaynor Income Growth ETF

31.91 USD 0.08 (0.25%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar

A taxa do BGIG para hoje mudou para -0.25%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 31.91 e o mais alto foi 31.99.

Veja a dinâmica do par de moedas ETF Series Solutions Bahl & Gaynor Income Growth ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.

Perguntas frequentes

Qual é o preço das ações de BGIG hoje?

Hoje ETF Series Solutions Bahl & Gaynor Income Growth ETF (BGIG) está avaliado em 31.91. O instrumento é negociado dentro de -0.25%, o fechamento de ontem foi 31.99, e o volume de negociação atingiu 5. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de BGIG em tempo real.

As ações de ETF Series Solutions Bahl & Gaynor Income Growth ETF pagam dividendos?

Atualmente ETF Series Solutions Bahl & Gaynor Income Growth ETF está avaliado em 31.91. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 6.79% e USD. Monitore os movimentos de BGIG no gráfico em tempo real.

Como comprar ações de BGIG?

Você pode comprar ações de ETF Series Solutions Bahl & Gaynor Income Growth ETF (BGIG) pelo preço atual 31.91. Ordens geralmente são executadas perto de 31.91 ou 32.21, enquanto 5 e -0.25% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de BGIG no gráfico em tempo real.

Como investir em ações de BGIG?

Investir em ETF Series Solutions Bahl & Gaynor Income Growth ETF envolve considerar a faixa anual 26.12 - 32.06 e o preço atual 31.91. Muitos comparam 2.14% e 8.83% antes de enviar ordens em 31.91 ou 32.21. Estude as mudanças diárias de preço de BGIG no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais altos das ações Bahl & Gaynor Income Growth ETF?

O maior preço de Bahl & Gaynor Income Growth ETF (BGIG) no último ano foi 32.06. As ações oscilaram bastante dentro de 26.12 - 32.06, e a comparação com 31.99 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de ETF Series Solutions Bahl & Gaynor Income Growth ETF no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais baixos das ações Bahl & Gaynor Income Growth ETF?

O menor preço de Bahl & Gaynor Income Growth ETF (BGIG) no ano foi 26.12. A comparação com o preço atual 31.91 e 26.12 - 32.06 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de BGIG em detalhes no gráfico em tempo real.

Quando ocorreu o desdobramento das ações de BGIG?

No passado ETF Series Solutions Bahl & Gaynor Income Growth ETF passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 31.99 e 6.79% após os eventos corporativos.

Faixa diária
31.91 31.99
Faixa anual
26.12 32.06
Fechamento anterior
31.99
Open
31.99
Bid
31.91
Ask
32.21
Low
31.91
High
31.99
Volume
5
Mudança diária
-0.25%
Mudança mensal
2.14%
Mudança de 6 meses
8.83%
Mudança anual
6.79%
