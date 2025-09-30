- Visão do mercado
BGIG: ETF Series Solutions Bahl & Gaynor Income Growth ETF
A taxa do BGIG para hoje mudou para -0.25%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 31.91 e o mais alto foi 31.99.
Veja a dinâmica do par de moedas ETF Series Solutions Bahl & Gaynor Income Growth ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de BGIG hoje?
Hoje ETF Series Solutions Bahl & Gaynor Income Growth ETF (BGIG) está avaliado em 31.91. O instrumento é negociado dentro de -0.25%, o fechamento de ontem foi 31.99, e o volume de negociação atingiu 5. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de BGIG em tempo real.
As ações de ETF Series Solutions Bahl & Gaynor Income Growth ETF pagam dividendos?
Atualmente ETF Series Solutions Bahl & Gaynor Income Growth ETF está avaliado em 31.91. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 6.79% e USD. Monitore os movimentos de BGIG no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de BGIG?
Você pode comprar ações de ETF Series Solutions Bahl & Gaynor Income Growth ETF (BGIG) pelo preço atual 31.91. Ordens geralmente são executadas perto de 31.91 ou 32.21, enquanto 5 e -0.25% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de BGIG no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de BGIG?
Investir em ETF Series Solutions Bahl & Gaynor Income Growth ETF envolve considerar a faixa anual 26.12 - 32.06 e o preço atual 31.91. Muitos comparam 2.14% e 8.83% antes de enviar ordens em 31.91 ou 32.21. Estude as mudanças diárias de preço de BGIG no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações Bahl & Gaynor Income Growth ETF?
O maior preço de Bahl & Gaynor Income Growth ETF (BGIG) no último ano foi 32.06. As ações oscilaram bastante dentro de 26.12 - 32.06, e a comparação com 31.99 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de ETF Series Solutions Bahl & Gaynor Income Growth ETF no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações Bahl & Gaynor Income Growth ETF?
O menor preço de Bahl & Gaynor Income Growth ETF (BGIG) no ano foi 26.12. A comparação com o preço atual 31.91 e 26.12 - 32.06 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de BGIG em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de BGIG?
No passado ETF Series Solutions Bahl & Gaynor Income Growth ETF passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 31.99 e 6.79% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 31.99
- Open
- 31.99
- Bid
- 31.91
- Ask
- 32.21
- Low
- 31.91
- High
- 31.99
- Volume
- 5
- Mudança diária
- -0.25%
- Mudança mensal
- 2.14%
- Mudança de 6 meses
- 8.83%
- Mudança anual
- 6.79%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
- 1.8%
- Projeç.
- 1.7%
- Prév.
- 2.1%
- Atu.
- -0.3%
- Projeç.
- -0.4%
- Prév.
- 0.0%
- Atu.
-
- Projeç.
- 45.8
- Prév.
- 41.5
- Atu.
-
- Projeç.
- 7.326 milh
- Prév.
- 7.181 milh
- Atu.
- 94.2
- Projeç.
- 100.7
- Prév.
- 97.8