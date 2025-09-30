- Übersicht
BGIG: ETF Series Solutions Bahl & Gaynor Income Growth ETF
Der Wechselkurs von BGIG hat sich für heute um 0.47% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 31.91 bis zu einem Hoch von 32.14 gehandelt.
Verfolgen Sie die ETF Series Solutions Bahl & Gaynor Income Growth ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von BGIG heute?
Die Aktie von ETF Series Solutions Bahl & Gaynor Income Growth ETF (BGIG) notiert heute bei 32.14. Sie wird innerhalb einer Spanne von 0.47% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 31.99 und das Handelsvolumen erreichte 17. Das Live-Chart von BGIG zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie BGIG Dividenden?
ETF Series Solutions Bahl & Gaynor Income Growth ETF wird derzeit mit 32.14 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 7.56% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von BGIG zu verfolgen.
Wie kaufe ich BGIG-Aktien?
Sie können Aktien von ETF Series Solutions Bahl & Gaynor Income Growth ETF (BGIG) zum aktuellen Kurs von 32.14 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 32.14 oder 32.44 platziert, während 17 und 0.47% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von BGIG auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in BGIG-Aktien?
Bei einer Investition in ETF Series Solutions Bahl & Gaynor Income Growth ETF müssen die jährliche Spanne 26.12 - 32.06 und der aktuelle Kurs 32.14 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 2.88% und 9.62%, bevor sie Orders zu 32.14 oder 32.44 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von BGIG.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Bahl & Gaynor Income Growth ETF?
Der höchste Kurs von Bahl & Gaynor Income Growth ETF (BGIG) im vergangenen Jahr lag bei 32.06. Innerhalb von 26.12 - 32.06 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 31.99 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von ETF Series Solutions Bahl & Gaynor Income Growth ETF mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Bahl & Gaynor Income Growth ETF?
Der niedrigste Kurs von Bahl & Gaynor Income Growth ETF (BGIG) im Laufe des Jahres betrug 26.12. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 32.14 und der Spanne 26.12 - 32.06 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von BGIG live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von BGIG statt?
ETF Series Solutions Bahl & Gaynor Income Growth ETF hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 31.99 und 7.56% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 31.99
- Eröffnung
- 31.99
- Bid
- 32.14
- Ask
- 32.44
- Tief
- 31.91
- Hoch
- 32.14
- Volumen
- 17
- Tagesänderung
- 0.47%
- Monatsänderung
- 2.88%
- 6-Monatsänderung
- 9.62%
- Jahresänderung
- 7.56%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
- 1.8%
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
- -0.3%
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
- 94.2
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.8