BGIG: ETF Series Solutions Bahl & Gaynor Income Growth ETF
今日BGIG汇率已更改-0.16%。当日，交易品种以低点31.89和高点31.99进行交易。
关注ETF Series Solutions Bahl & Gaynor Income Growth ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
常见问题解答
BGIG股票今天的价格是多少？
ETF Series Solutions Bahl & Gaynor Income Growth ETF股票今天的定价为31.99。它在-0.16%范围内交易，昨天的收盘价为32.04，交易量达到43。BGIG的实时价格图表显示了这些更新。
ETF Series Solutions Bahl & Gaynor Income Growth ETF股票是否支付股息？
ETF Series Solutions Bahl & Gaynor Income Growth ETF目前的价值为31.99。股息政策取决于公司，而投资者也会关注7.06%和USD。实时查看图表以跟踪BGIG走势。
如何购买BGIG股票？
您可以以31.99的当前价格购买ETF Series Solutions Bahl & Gaynor Income Growth ETF股票。订单通常设置在31.99或32.29附近，而43和0.13%显示市场活动。立即关注BGIG的实时图表更新。
如何投资BGIG股票？
投资ETF Series Solutions Bahl & Gaynor Income Growth ETF需要考虑年度范围26.12 - 32.06和当前价格31.99。许多人在以31.99或32.29下订单之前，会比较2.40%和。实时查看BGIG价格图表，了解每日变化。
Bahl & Gaynor Income Growth ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Bahl & Gaynor Income Growth ETF的最高价格是32.06。在26.12 - 32.06内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪ETF Series Solutions Bahl & Gaynor Income Growth ETF的绩效。
Bahl & Gaynor Income Growth ETF股票的最低价格是多少？
Bahl & Gaynor Income Growth ETF（BGIG）的最低价格为26.12。将其与当前的31.99和26.12 - 32.06进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看BGIG在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
BGIG股票是什么时候拆分的？
ETF Series Solutions Bahl & Gaynor Income Growth ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、32.04和7.06%中可见。
- 前一天收盘价
- 32.04
- 开盘价
- 31.95
- 卖价
- 31.99
- 买价
- 32.29
- 最低价
- 31.89
- 最高价
- 31.99
- 交易量
- 43
- 日变化
- -0.16%
- 月变化
- 2.40%
- 6个月变化
- 9.11%
- 年变化
- 7.06%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
- 1.8%
- 预测值
- 1.7%
- 前值
- 2.1%
- 实际值
- -0.3%
- 预测值
- -0.4%
- 前值
- 0.0%
- 实际值
-
- 预测值
- 45.8
- 前值
- 41.5
- 实际值
-
- 预测值
- 7.326 M
- 前值
- 7.181 M
- 实际值
- 94.2
- 预测值
- 100.7
- 前值
- 97.8