BGIG: ETF Series Solutions Bahl & Gaynor Income Growth ETF

31.99 USD 0.05 (0.16%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日BGIG汇率已更改-0.16%。当日，交易品种以低点31.89和高点31.99进行交易。

关注ETF Series Solutions Bahl & Gaynor Income Growth ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

常见问题解答

BGIG股票今天的价格是多少？

ETF Series Solutions Bahl & Gaynor Income Growth ETF股票今天的定价为31.99。它在-0.16%范围内交易，昨天的收盘价为32.04，交易量达到43。BGIG的实时价格图表显示了这些更新。

ETF Series Solutions Bahl & Gaynor Income Growth ETF股票是否支付股息？

ETF Series Solutions Bahl & Gaynor Income Growth ETF目前的价值为31.99。股息政策取决于公司，而投资者也会关注7.06%和USD。实时查看图表以跟踪BGIG走势。

如何购买BGIG股票？

您可以以31.99的当前价格购买ETF Series Solutions Bahl & Gaynor Income Growth ETF股票。订单通常设置在31.99或32.29附近，而43和0.13%显示市场活动。立即关注BGIG的实时图表更新。

如何投资BGIG股票？

投资ETF Series Solutions Bahl & Gaynor Income Growth ETF需要考虑年度范围26.12 - 32.06和当前价格31.99。许多人在以31.99或32.29下订单之前，会比较2.40%和。实时查看BGIG价格图表，了解每日变化。

Bahl & Gaynor Income Growth ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Bahl & Gaynor Income Growth ETF的最高价格是32.06。在26.12 - 32.06内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪ETF Series Solutions Bahl & Gaynor Income Growth ETF的绩效。

Bahl & Gaynor Income Growth ETF股票的最低价格是多少？

Bahl & Gaynor Income Growth ETF（BGIG）的最低价格为26.12。将其与当前的31.99和26.12 - 32.06进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看BGIG在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

BGIG股票是什么时候拆分的？

ETF Series Solutions Bahl & Gaynor Income Growth ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、32.04和7.06%中可见。

日范围
31.89 31.99
年范围
26.12 32.06
前一天收盘价
32.04
开盘价
31.95
卖价
31.99
买价
32.29
最低价
31.89
最高价
31.99
交易量
43
日变化
-0.16%
月变化
2.40%
6个月变化
9.11%
年变化
7.06%
