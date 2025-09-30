QuotazioniSezioni
BGIG
BGIG: ETF Series Solutions Bahl & Gaynor Income Growth ETF

31.99 USD 0.05 (0.16%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio BGIG ha avuto una variazione del -0.16% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 31.89 e ad un massimo di 31.99.

Segui le dinamiche di ETF Series Solutions Bahl & Gaynor Income Growth ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Domande Frequenti

Qual è il prezzo delle azioni BGIG oggi?

Oggi le azioni ETF Series Solutions Bahl & Gaynor Income Growth ETF sono prezzate a 31.99. Viene scambiato all'interno di -0.16%, la chiusura di ieri è stata 32.04 e il volume degli scambi ha raggiunto 43. Il grafico dei prezzi in tempo reale di BGIG mostra questi aggiornamenti.

Le azioni ETF Series Solutions Bahl & Gaynor Income Growth ETF pagano dividendi?

ETF Series Solutions Bahl & Gaynor Income Growth ETF è attualmente valutato a 31.99. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 7.06% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di BGIG.

Come acquistare azioni BGIG?

Puoi acquistare azioni ETF Series Solutions Bahl & Gaynor Income Growth ETF al prezzo attuale di 31.99. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 31.99 o 32.29, mentre 43 e 0.13% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di BGIG sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni BGIG?

Investire in ETF Series Solutions Bahl & Gaynor Income Growth ETF implica considerare l'intervallo annuale 26.12 - 32.06 e il prezzo attuale 31.99. Molti confrontano 2.40% e 9.11% prima di effettuare ordini su 31.99 o 32.29. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di BGIG con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni Bahl & Gaynor Income Growth ETF?

Il prezzo massimo di Bahl & Gaynor Income Growth ETF nell'ultimo anno è stato 32.06. All'interno di 26.12 - 32.06, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 32.04 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di ETF Series Solutions Bahl & Gaynor Income Growth ETF utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Bahl & Gaynor Income Growth ETF?

Il prezzo più basso di Bahl & Gaynor Income Growth ETF (BGIG) nel corso dell'anno è stato 26.12. Confrontandolo con gli attuali 31.99 e 26.12 - 32.06 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda BGIG muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di BGIG?

ETF Series Solutions Bahl & Gaynor Income Growth ETF ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 32.04 e 7.06%.

Intervallo Giornaliero
31.89 31.99
Intervallo Annuale
26.12 32.06
Chiusura Precedente
32.04
Apertura
31.95
Bid
31.99
Ask
32.29
Minimo
31.89
Massimo
31.99
Volume
43
Variazione giornaliera
-0.16%
Variazione Mensile
2.40%
Variazione Semestrale
9.11%
Variazione Annuale
7.06%
