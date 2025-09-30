- Panoramica
BGIG: ETF Series Solutions Bahl & Gaynor Income Growth ETF
Il tasso di cambio BGIG ha avuto una variazione del -0.16% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 31.89 e ad un massimo di 31.99.
Segui le dinamiche di ETF Series Solutions Bahl & Gaynor Income Growth ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni BGIG oggi?
Oggi le azioni ETF Series Solutions Bahl & Gaynor Income Growth ETF sono prezzate a 31.99. Viene scambiato all'interno di -0.16%, la chiusura di ieri è stata 32.04 e il volume degli scambi ha raggiunto 43. Il grafico dei prezzi in tempo reale di BGIG mostra questi aggiornamenti.
Le azioni ETF Series Solutions Bahl & Gaynor Income Growth ETF pagano dividendi?
ETF Series Solutions Bahl & Gaynor Income Growth ETF è attualmente valutato a 31.99. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 7.06% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di BGIG.
Come acquistare azioni BGIG?
Puoi acquistare azioni ETF Series Solutions Bahl & Gaynor Income Growth ETF al prezzo attuale di 31.99. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 31.99 o 32.29, mentre 43 e 0.13% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di BGIG sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni BGIG?
Investire in ETF Series Solutions Bahl & Gaynor Income Growth ETF implica considerare l'intervallo annuale 26.12 - 32.06 e il prezzo attuale 31.99. Molti confrontano 2.40% e 9.11% prima di effettuare ordini su 31.99 o 32.29. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di BGIG con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni Bahl & Gaynor Income Growth ETF?
Il prezzo massimo di Bahl & Gaynor Income Growth ETF nell'ultimo anno è stato 32.06. All'interno di 26.12 - 32.06, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 32.04 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di ETF Series Solutions Bahl & Gaynor Income Growth ETF utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Bahl & Gaynor Income Growth ETF?
Il prezzo più basso di Bahl & Gaynor Income Growth ETF (BGIG) nel corso dell'anno è stato 26.12. Confrontandolo con gli attuali 31.99 e 26.12 - 32.06 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda BGIG muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di BGIG?
ETF Series Solutions Bahl & Gaynor Income Growth ETF ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 32.04 e 7.06%.
- Chiusura Precedente
- 32.04
- Apertura
- 31.95
- Bid
- 31.99
- Ask
- 32.29
- Minimo
- 31.89
- Massimo
- 31.99
- Volume
- 43
- Variazione giornaliera
- -0.16%
- Variazione Mensile
- 2.40%
- Variazione Semestrale
- 9.11%
- Variazione Annuale
- 7.06%
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
- 1.8%
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Agire
- -0.3%
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Agire
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Agire
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Agire
- 94.2
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.8