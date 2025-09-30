КотировкиРазделы
BGIG: ETF Series Solutions Bahl & Gaynor Income Growth ETF

31.99 USD 0.05 (0.16%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс BGIG за сегодня изменился на -0.16%. При этом минимальная цена на торгах достигала 31.89, а максимальная — 31.99.

Следите за динамикой ETF Series Solutions Bahl & Gaynor Income Growth ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций BGIG сегодня?

ETF Series Solutions Bahl & Gaynor Income Growth ETF (BGIG) сегодня оценивается на уровне 31.99. Инструмент торгуется в пределах -0.16%, вчерашнее закрытие составило 32.04, а торговый объем достиг 43. Всю динамику можно отследить на ценовом графике BGIG в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям ETF Series Solutions Bahl & Gaynor Income Growth ETF?

ETF Series Solutions Bahl & Gaynor Income Growth ETF в настоящее время оценивается в 31.99. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 7.06% и USD. Отслеживайте движения BGIG на графике в реальном времени.

Как купить акции BGIG?

Вы можете купить акции ETF Series Solutions Bahl & Gaynor Income Growth ETF (BGIG) по текущей цене 31.99. Ордера обычно размещаются около 31.99 или 32.29, тогда как 43 и 0.13% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения BGIG на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции BGIG?

Инвестирование в ETF Series Solutions Bahl & Gaynor Income Growth ETF предполагает учет годового диапазона 26.12 - 32.06 и текущей цены 31.99. Многие сравнивают 2.40% и 9.11% перед размещением ордеров на 31.99 или 32.29. Изучайте ежедневные изменения цены BGIG на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Bahl & Gaynor Income Growth ETF?

Самая высокая цена Bahl & Gaynor Income Growth ETF (BGIG) за последний год составила 32.06. Акции заметно колебались в пределах 26.12 - 32.06, сравнение с 32.04 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику ETF Series Solutions Bahl & Gaynor Income Growth ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Bahl & Gaynor Income Growth ETF?

Самая низкая цена Bahl & Gaynor Income Growth ETF (BGIG) за год составила 26.12. Сравнение с текущими 31.99 и 26.12 - 32.06 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения BGIG во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций BGIG?

В прошлом ETF Series Solutions Bahl & Gaynor Income Growth ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 32.04 и 7.06% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
31.89 31.99
Годовой диапазон
26.12 32.06
Предыдущее закрытие
32.04
Open
31.95
Bid
31.99
Ask
32.29
Low
31.89
High
31.99
Объем
43
Дневное изменение
-0.16%
Месячное изменение
2.40%
6-месячное изменение
9.11%
Годовое изменение
7.06%
