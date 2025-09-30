- Обзор рынка
BGIG: ETF Series Solutions Bahl & Gaynor Income Growth ETF
Курс BGIG за сегодня изменился на -0.16%. При этом минимальная цена на торгах достигала 31.89, а максимальная — 31.99.
Следите за динамикой ETF Series Solutions Bahl & Gaynor Income Growth ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций BGIG сегодня?
ETF Series Solutions Bahl & Gaynor Income Growth ETF (BGIG) сегодня оценивается на уровне 31.99. Инструмент торгуется в пределах -0.16%, вчерашнее закрытие составило 32.04, а торговый объем достиг 43. Всю динамику можно отследить на ценовом графике BGIG в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям ETF Series Solutions Bahl & Gaynor Income Growth ETF?
ETF Series Solutions Bahl & Gaynor Income Growth ETF в настоящее время оценивается в 31.99. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 7.06% и USD. Отслеживайте движения BGIG на графике в реальном времени.
Как купить акции BGIG?
Вы можете купить акции ETF Series Solutions Bahl & Gaynor Income Growth ETF (BGIG) по текущей цене 31.99. Ордера обычно размещаются около 31.99 или 32.29, тогда как 43 и 0.13% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения BGIG на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции BGIG?
Инвестирование в ETF Series Solutions Bahl & Gaynor Income Growth ETF предполагает учет годового диапазона 26.12 - 32.06 и текущей цены 31.99. Многие сравнивают 2.40% и 9.11% перед размещением ордеров на 31.99 или 32.29. Изучайте ежедневные изменения цены BGIG на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Bahl & Gaynor Income Growth ETF?
Самая высокая цена Bahl & Gaynor Income Growth ETF (BGIG) за последний год составила 32.06. Акции заметно колебались в пределах 26.12 - 32.06, сравнение с 32.04 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику ETF Series Solutions Bahl & Gaynor Income Growth ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Bahl & Gaynor Income Growth ETF?
Самая низкая цена Bahl & Gaynor Income Growth ETF (BGIG) за год составила 26.12. Сравнение с текущими 31.99 и 26.12 - 32.06 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения BGIG во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций BGIG?
В прошлом ETF Series Solutions Bahl & Gaynor Income Growth ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 32.04 и 7.06% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 32.04
- Open
- 31.95
- Bid
- 31.99
- Ask
- 32.29
- Low
- 31.89
- High
- 31.99
- Объем
- 43
- Дневное изменение
- -0.16%
- Месячное изменение
- 2.40%
- 6-месячное изменение
- 9.11%
- Годовое изменение
- 7.06%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 1.8%
- Прог.
- 1.7%
- Пред.
- 2.1%
- Акт.
- -0.3%
- Прог.
- -0.4%
- Пред.
- 0.0%
- Акт.
-
- Прог.
- 45.8
- Пред.
- 41.5
- Акт.
-
- Прог.
- 7.326 млн
- Пред.
- 7.181 млн
- Акт.
- 94.2
- Прог.
- 100.7
- Пред.
- 97.8