BGIG: ETF Series Solutions Bahl & Gaynor Income Growth ETF
BGIGの今日の為替レートは、-0.25%変化しました。日中、通貨は1あたり31.91の安値と31.99の高値で取引されました。
ETF Series Solutions Bahl & Gaynor Income Growth ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
よくあるご質問
BGIG株の現在の価格は？
ETF Series Solutions Bahl & Gaynor Income Growth ETFの株価は本日31.91です。-0.25%内で取引され、前日の終値は31.99、取引量は5に達しました。BGIGのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
ETF Series Solutions Bahl & Gaynor Income Growth ETFの株は配当を出しますか？
ETF Series Solutions Bahl & Gaynor Income Growth ETFの現在の価格は31.91です。配当方針は会社によりますが、投資家は6.79%やUSDにも注目します。BGIGの動きはライブチャートで確認できます。
BGIG株を買う方法は？
ETF Series Solutions Bahl & Gaynor Income Growth ETFの株は現在31.91で購入可能です。注文は通常31.91または32.21付近で行われ、5や-0.25%が市場の動きを示します。BGIGの最新情報はライブチャートで確認できます。
BGIG株に投資する方法は？
ETF Series Solutions Bahl & Gaynor Income Growth ETFへの投資では、年間の値幅26.12 - 32.06と現在の31.91を考慮します。注文は多くの場合31.91や32.21で行われる前に、2.14%や8.83%と比較されます。BGIGの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
Bahl & Gaynor Income Growth ETFの株の最高値は？
Bahl & Gaynor Income Growth ETFの過去1年の最高値は32.06でした。26.12 - 32.06内で株価は大きく変動し、31.99と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。ETF Series Solutions Bahl & Gaynor Income Growth ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
Bahl & Gaynor Income Growth ETFの株の最低値は？
Bahl & Gaynor Income Growth ETF(BGIG)の年間最安値は26.12でした。現在の31.91や26.12 - 32.06と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。BGIGの動きはライブチャートで確認できます。
BGIGの株式分割はいつ行われましたか？
ETF Series Solutions Bahl & Gaynor Income Growth ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、31.99、6.79%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 31.99
- 始値
- 31.99
- 買値
- 31.91
- 買値
- 32.21
- 安値
- 31.91
- 高値
- 31.99
- 出来高
- 5
- 1日の変化
- -0.25%
- 1ヶ月の変化
- 2.14%
- 6ヶ月の変化
- 8.83%
- 1年の変化
- 6.79%
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
- 1.8%
- 期待
- 1.7%
- 前
- 2.1%
- 実際
- -0.3%
- 期待
- -0.4%
- 前
- 0.0%
- 実際
-
- 期待
- 45.8
- 前
- 41.5
- 実際
-
- 期待
- 7.326 M
- 前
- 7.181 M
- 実際
- 94.2
- 期待
- 100.7
- 前
- 97.8