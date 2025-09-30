クォートセクション
通貨 / BGIG
株に戻る

BGIG: ETF Series Solutions Bahl & Gaynor Income Growth ETF

31.91 USD 0.08 (0.25%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

BGIGの今日の為替レートは、-0.25%変化しました。日中、通貨は1あたり31.91の安値と31.99の高値で取引されました。

ETF Series Solutions Bahl & Gaynor Income Growth ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

全画面チャート
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

よくあるご質問

BGIG株の現在の価格は？

ETF Series Solutions Bahl & Gaynor Income Growth ETFの株価は本日31.91です。-0.25%内で取引され、前日の終値は31.99、取引量は5に達しました。BGIGのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

ETF Series Solutions Bahl & Gaynor Income Growth ETFの株は配当を出しますか？

ETF Series Solutions Bahl & Gaynor Income Growth ETFの現在の価格は31.91です。配当方針は会社によりますが、投資家は6.79%やUSDにも注目します。BGIGの動きはライブチャートで確認できます。

BGIG株を買う方法は？

ETF Series Solutions Bahl & Gaynor Income Growth ETFの株は現在31.91で購入可能です。注文は通常31.91または32.21付近で行われ、5や-0.25%が市場の動きを示します。BGIGの最新情報はライブチャートで確認できます。

BGIG株に投資する方法は？

ETF Series Solutions Bahl & Gaynor Income Growth ETFへの投資では、年間の値幅26.12 - 32.06と現在の31.91を考慮します。注文は多くの場合31.91や32.21で行われる前に、2.14%や8.83%と比較されます。BGIGの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

Bahl & Gaynor Income Growth ETFの株の最高値は？

Bahl & Gaynor Income Growth ETFの過去1年の最高値は32.06でした。26.12 - 32.06内で株価は大きく変動し、31.99と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。ETF Series Solutions Bahl & Gaynor Income Growth ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

Bahl & Gaynor Income Growth ETFの株の最低値は？

Bahl & Gaynor Income Growth ETF(BGIG)の年間最安値は26.12でした。現在の31.91や26.12 - 32.06と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。BGIGの動きはライブチャートで確認できます。

BGIGの株式分割はいつ行われましたか？

ETF Series Solutions Bahl & Gaynor Income Growth ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、31.99、6.79%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
31.91 31.99
1年のレンジ
26.12 32.06
以前の終値
31.99
始値
31.99
買値
31.91
買値
32.21
安値
31.91
高値
31.99
出来高
5
1日の変化
-0.25%
1ヶ月の変化
2.14%
6ヶ月の変化
8.83%
1年の変化
6.79%
30 9月, 火曜日
10:00
USD
FRB Jefferson理事発言
実際
期待
13:00
USD
S&P/ケース・シラー住宅価格総合指数-20前年比
実際
1.8%
期待
1.7%
2.1%
13:00
USD
S&P/ケース・シラー住宅価格総合指数-20n.s.a前月比
実際
-0.3%
期待
-0.4%
0.0%
13:45
USD
MNIシカゴ景気指標
実際
期待
45.8
41.5
14:00
USD
JOLTS求人労働異動調査
実際
期待
7.326 M
7.181 M
14:00
USD
CB消費者信頼感指標
実際
94.2
期待
100.7
97.8