BGIG: ETF Series Solutions Bahl & Gaynor Income Growth ETF
Le taux de change de BGIG a changé de -0.16% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 31.89 et à un maximum de 31.99.
Suivez la dynamique ETF Series Solutions Bahl & Gaynor Income Growth ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action BGIG aujourd'hui ?
L'action ETF Series Solutions Bahl & Gaynor Income Growth ETF est cotée à 31.99 aujourd'hui. Elle se négocie dans -0.16%, a clôturé hier à 32.04 et son volume d'échange a atteint 43. Le graphique en temps réel du cours de BGIG présente ces mises à jour.
L'action ETF Series Solutions Bahl & Gaynor Income Growth ETF verse-t-elle des dividendes ?
ETF Series Solutions Bahl & Gaynor Income Growth ETF est actuellement valorisé à 31.99. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 7.06% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de BGIG.
Comment acheter des actions BGIG ?
Vous pouvez acheter des actions ETF Series Solutions Bahl & Gaynor Income Growth ETF au cours actuel de 31.99. Les ordres sont généralement placés à proximité de 31.99 ou de 32.29, le 43 et le 0.13% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de BGIG sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action BGIG ?
Investir dans ETF Series Solutions Bahl & Gaynor Income Growth ETF implique de prendre en compte la fourchette annuelle 26.12 - 32.06 et le prix actuel 31.99. Beaucoup comparent 2.40% et 9.11% avant de passer des ordres à 31.99 ou 32.29. Consultez le graphique du cours de BGIG en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action Bahl & Gaynor Income Growth ETF ?
Le cours le plus élevé de Bahl & Gaynor Income Growth ETF l'année dernière était 32.06. Au cours de 26.12 - 32.06, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 32.04 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de ETF Series Solutions Bahl & Gaynor Income Growth ETF sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action Bahl & Gaynor Income Growth ETF ?
Le cours le plus bas de Bahl & Gaynor Income Growth ETF (BGIG) sur l'année a été 26.12. Sa comparaison avec 31.99 et 26.12 - 32.06 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de BGIG sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action BGIG a-t-elle été divisée ?
ETF Series Solutions Bahl & Gaynor Income Growth ETF a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 32.04 et 7.06% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 32.04
- Ouverture
- 31.95
- Bid
- 31.99
- Ask
- 32.29
- Plus Bas
- 31.89
- Plus Haut
- 31.99
- Volume
- 43
- Changement quotidien
- -0.16%
- Changement Mensuel
- 2.40%
- Changement à 6 Mois
- 9.11%
- Changement Annuel
- 7.06%
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
- 1.8%
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Act
- -0.3%
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Act
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Act
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Act
- 94.2
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.8