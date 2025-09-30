- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
BGIG: ETF Series Solutions Bahl & Gaynor Income Growth ETF
El tipo de cambio de BGIG de hoy ha cambiado un -0.25%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 31.91, mientras que el máximo ha alcanzado 31.99.
Siga la dinámica de la pareja de divisas ETF Series Solutions Bahl & Gaynor Income Growth ETF. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de BGIG hoy?
ETF Series Solutions Bahl & Gaynor Income Growth ETF (BGIG) se evalúa hoy en 31.91. El instrumento se negocia dentro de -0.25%; el cierre de ayer ha sido 31.99 y el volumen comercial ha alcanzado 5. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios BGIG en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de ETF Series Solutions Bahl & Gaynor Income Growth ETF?
ETF Series Solutions Bahl & Gaynor Income Growth ETF se evalúa actualmente en 31.91. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 6.79% y USD. Monitoree los movimientos de BGIG en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de BGIG?
Puede comprar acciones de ETF Series Solutions Bahl & Gaynor Income Growth ETF (BGIG) al precio actual de 31.91. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 31.91 o 32.21, mientras que 5 y -0.25% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de BGIG en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de BGIG?
Invertir en ETF Series Solutions Bahl & Gaynor Income Growth ETF implica tener en cuenta el rango anual 26.12 - 32.06 y el precio actual 31.91. Muchos comparan 2.14% y 8.83% antes de colocar órdenes en 31.91 o 32.21. Estudie los cambios diarios de precios de BGIG en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de Bahl & Gaynor Income Growth ETF?
El precio más alto de Bahl & Gaynor Income Growth ETF (BGIG) en el último año ha sido 32.06. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 26.12 - 32.06, una comparación con 31.99 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de ETF Series Solutions Bahl & Gaynor Income Growth ETF en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de Bahl & Gaynor Income Growth ETF?
El precio más bajo de Bahl & Gaynor Income Growth ETF (BGIG) para el año ha sido 26.12. La comparación con los actuales 31.91 y 26.12 - 32.06 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de BGIG en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de BGIG?
En el pasado, ETF Series Solutions Bahl & Gaynor Income Growth ETF ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 31.99 y 6.79% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 31.99
- Open
- 31.99
- Bid
- 31.91
- Ask
- 32.21
- Low
- 31.91
- High
- 31.99
- Volumen
- 5
- Cambio diario
- -0.25%
- Cambio mensual
- 2.14%
- Cambio a 6 meses
- 8.83%
- Cambio anual
- 6.79%
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
- 1.8%
- Pronós.
- 1.7%
- Prev.
- 2.1%
- Act.
- -0.3%
- Pronós.
- -0.4%
- Prev.
- 0.0%
- Act.
-
- Pronós.
- 45.8
- Prev.
- 41.5
- Act.
-
- Pronós.
- 7.326 M
- Prev.
- 7.181 M
- Act.
- 94.2
- Pronós.
- 100.7
- Prev.
- 97.8