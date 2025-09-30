- Visão do mercado
AUB-PA: Atlantic Union Bankshares Corporation Depositary Shares each re
A taxa do AUB-PA para hoje mudou para -0.24%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 25.03 e o mais alto foi 25.17.
Veja a dinâmica do par de moedas Atlantic Union Bankshares Corporation Depositary Shares each re. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de AUB-PA hoje?
Hoje Atlantic Union Bankshares Corporation Depositary Shares each re (AUB-PA) está avaliado em 25.11. O instrumento é negociado dentro de -0.24%, o fechamento de ontem foi 25.17, e o volume de negociação atingiu 6. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de AUB-PA em tempo real.
As ações de Atlantic Union Bankshares Corporation Depositary Shares each re pagam dividendos?
Atualmente Atlantic Union Bankshares Corporation Depositary Shares each re está avaliado em 25.11. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 2.74% e USD. Monitore os movimentos de AUB-PA no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de AUB-PA?
Você pode comprar ações de Atlantic Union Bankshares Corporation Depositary Shares each re (AUB-PA) pelo preço atual 25.11. Ordens geralmente são executadas perto de 25.11 ou 25.41, enquanto 6 e 0.32% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de AUB-PA no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de AUB-PA?
Investir em Atlantic Union Bankshares Corporation Depositary Shares each re envolve considerar a faixa anual 23.16 - 25.33 e o preço atual 25.11. Muitos comparam 1.54% e 2.74% antes de enviar ordens em 25.11 ou 25.41. Estude as mudanças diárias de preço de AUB-PA no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações Atlantic Union Bankshares Corp?
O maior preço de Atlantic Union Bankshares Corp (AUB-PA) no último ano foi 25.33. As ações oscilaram bastante dentro de 23.16 - 25.33, e a comparação com 25.17 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Atlantic Union Bankshares Corporation Depositary Shares each re no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações Atlantic Union Bankshares Corp?
O menor preço de Atlantic Union Bankshares Corp (AUB-PA) no ano foi 23.16. A comparação com o preço atual 25.11 e 23.16 - 25.33 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de AUB-PA em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de AUB-PA?
No passado Atlantic Union Bankshares Corporation Depositary Shares each re passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 25.17 e 2.74% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 25.17
- Open
- 25.03
- Bid
- 25.11
- Ask
- 25.41
- Low
- 25.03
- High
- 25.17
- Volume
- 6
- Mudança diária
- -0.24%
- Mudança mensal
- 1.54%
- Mudança de 6 meses
- 2.74%
- Mudança anual
- 2.74%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- 1.7%
- Prév.
- 2.1%
- Atu.
-
- Projeç.
- -0.4%
- Prév.
- 0.0%
- Atu.
-
- Projeç.
- 45.8
- Prév.
- 41.5
- Atu.
-
- Projeç.
- 7.326 milh
- Prév.
- 7.181 milh
- Atu.
-
- Projeç.
- 100.7
- Prév.
- 97.4