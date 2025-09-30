CotaçõesSeções
Moedas / AUB-PA
Voltar para Ações

AUB-PA: Atlantic Union Bankshares Corporation Depositary Shares each re

25.11 USD 0.06 (0.24%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar

A taxa do AUB-PA para hoje mudou para -0.24%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 25.03 e o mais alto foi 25.17.

Veja a dinâmica do par de moedas Atlantic Union Bankshares Corporation Depositary Shares each re. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.

Tela cheia
  • M5
  • M15
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Perguntas frequentes

Qual é o preço das ações de AUB-PA hoje?

Hoje Atlantic Union Bankshares Corporation Depositary Shares each re (AUB-PA) está avaliado em 25.11. O instrumento é negociado dentro de -0.24%, o fechamento de ontem foi 25.17, e o volume de negociação atingiu 6. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de AUB-PA em tempo real.

As ações de Atlantic Union Bankshares Corporation Depositary Shares each re pagam dividendos?

Atualmente Atlantic Union Bankshares Corporation Depositary Shares each re está avaliado em 25.11. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 2.74% e USD. Monitore os movimentos de AUB-PA no gráfico em tempo real.

Como comprar ações de AUB-PA?

Você pode comprar ações de Atlantic Union Bankshares Corporation Depositary Shares each re (AUB-PA) pelo preço atual 25.11. Ordens geralmente são executadas perto de 25.11 ou 25.41, enquanto 6 e 0.32% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de AUB-PA no gráfico em tempo real.

Como investir em ações de AUB-PA?

Investir em Atlantic Union Bankshares Corporation Depositary Shares each re envolve considerar a faixa anual 23.16 - 25.33 e o preço atual 25.11. Muitos comparam 1.54% e 2.74% antes de enviar ordens em 25.11 ou 25.41. Estude as mudanças diárias de preço de AUB-PA no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais altos das ações Atlantic Union Bankshares Corp?

O maior preço de Atlantic Union Bankshares Corp (AUB-PA) no último ano foi 25.33. As ações oscilaram bastante dentro de 23.16 - 25.33, e a comparação com 25.17 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Atlantic Union Bankshares Corporation Depositary Shares each re no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais baixos das ações Atlantic Union Bankshares Corp?

O menor preço de Atlantic Union Bankshares Corp (AUB-PA) no ano foi 23.16. A comparação com o preço atual 25.11 e 23.16 - 25.33 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de AUB-PA em detalhes no gráfico em tempo real.

Quando ocorreu o desdobramento das ações de AUB-PA?

No passado Atlantic Union Bankshares Corporation Depositary Shares each re passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 25.17 e 2.74% após os eventos corporativos.

Faixa diária
25.03 25.17
Faixa anual
23.16 25.33
Fechamento anterior
25.17
Open
25.03
Bid
25.11
Ask
25.41
Low
25.03
High
25.17
Volume
6
Mudança diária
-0.24%
Mudança mensal
1.54%
Mudança de 6 meses
2.74%
Mudança anual
2.74%
30 setembro, terça-feira
10:00
USD
Discurso de Jefferson, Governador do Fed
Atu.
Projeç.
Prév.
13:00
USD
Preços de Imóveis S&P/CS Composto-20 (Anual)
Atu.
Projeç.
1.7%
Prév.
2.1%
13:00
USD
Preços de Imóveis S&P/CS Composto-20 sem ajuste sazonal (Mensal)
Atu.
Projeç.
-0.4%
Prév.
0.0%
13:45
USD
Barômetro de Negócios de Chicago
Atu.
Projeç.
45.8
Prév.
41.5
14:00
USD
Ofertas de Emprego JOLTs
Atu.
Projeç.
7.326 milh
Prév.
7.181 milh
14:00
USD
EUA - Confiança do Consumidor Conference Board (CB)
Atu.
Projeç.
100.7
Prév.
97.4