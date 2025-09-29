КотировкиРазделы
AUB-PA: Atlantic Union Bankshares Corporation Depositary Shares each re

25.11 USD 0.06 (0.24%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс AUB-PA за сегодня изменился на -0.24%. При этом минимальная цена на торгах достигала 25.03, а максимальная — 25.17.

Следите за динамикой Atlantic Union Bankshares Corporation Depositary Shares each re. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций AUB-PA сегодня?

Atlantic Union Bankshares Corporation Depositary Shares each re (AUB-PA) сегодня оценивается на уровне 25.11. Инструмент торгуется в пределах -0.24%, вчерашнее закрытие составило 25.17, а торговый объем достиг 6. Всю динамику можно отследить на ценовом графике AUB-PA в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Atlantic Union Bankshares Corporation Depositary Shares each re?

Atlantic Union Bankshares Corporation Depositary Shares each re в настоящее время оценивается в 25.11. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 2.74% и USD. Отслеживайте движения AUB-PA на графике в реальном времени.

Как купить акции AUB-PA?

Вы можете купить акции Atlantic Union Bankshares Corporation Depositary Shares each re (AUB-PA) по текущей цене 25.11. Ордера обычно размещаются около 25.11 или 25.41, тогда как 6 и 0.32% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения AUB-PA на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции AUB-PA?

Инвестирование в Atlantic Union Bankshares Corporation Depositary Shares each re предполагает учет годового диапазона 23.16 - 25.33 и текущей цены 25.11. Многие сравнивают 1.54% и 2.74% перед размещением ордеров на 25.11 или 25.41. Изучайте ежедневные изменения цены AUB-PA на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Atlantic Union Bankshares Corp?

Самая высокая цена Atlantic Union Bankshares Corp (AUB-PA) за последний год составила 25.33. Акции заметно колебались в пределах 23.16 - 25.33, сравнение с 25.17 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Atlantic Union Bankshares Corporation Depositary Shares each re на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Atlantic Union Bankshares Corp?

Самая низкая цена Atlantic Union Bankshares Corp (AUB-PA) за год составила 23.16. Сравнение с текущими 25.11 и 23.16 - 25.33 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения AUB-PA во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций AUB-PA?

В прошлом Atlantic Union Bankshares Corporation Depositary Shares each re проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 25.17 и 2.74% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
25.03 25.17
Годовой диапазон
23.16 25.33
Предыдущее закрытие
25.17
Open
25.03
Bid
25.11
Ask
25.41
Low
25.03
High
25.17
Объем
6
Дневное изменение
-0.24%
Месячное изменение
1.54%
6-месячное изменение
2.74%
Годовое изменение
2.74%
