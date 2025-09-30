QuotazioniSezioni
AUB-PA: Atlantic Union Bankshares Corporation Depositary Shares each re

25.11 USD 0.06 (0.24%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio AUB-PA ha avuto una variazione del -0.24% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 25.03 e ad un massimo di 25.17.

Segui le dinamiche di Atlantic Union Bankshares Corporation Depositary Shares each re. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Domande Frequenti

Qual è il prezzo delle azioni AUB-PA oggi?

Oggi le azioni Atlantic Union Bankshares Corporation Depositary Shares each re sono prezzate a 25.11. Viene scambiato all'interno di -0.24%, la chiusura di ieri è stata 25.17 e il volume degli scambi ha raggiunto 6. Il grafico dei prezzi in tempo reale di AUB-PA mostra questi aggiornamenti.

Le azioni Atlantic Union Bankshares Corporation Depositary Shares each re pagano dividendi?

Atlantic Union Bankshares Corporation Depositary Shares each re è attualmente valutato a 25.11. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 2.74% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di AUB-PA.

Come acquistare azioni AUB-PA?

Puoi acquistare azioni Atlantic Union Bankshares Corporation Depositary Shares each re al prezzo attuale di 25.11. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 25.11 o 25.41, mentre 6 e 0.32% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di AUB-PA sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni AUB-PA?

Investire in Atlantic Union Bankshares Corporation Depositary Shares each re implica considerare l'intervallo annuale 23.16 - 25.33 e il prezzo attuale 25.11. Molti confrontano 1.54% e 2.74% prima di effettuare ordini su 25.11 o 25.41. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di AUB-PA con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni Atlantic Union Bankshares Corp?

Il prezzo massimo di Atlantic Union Bankshares Corp nell'ultimo anno è stato 25.33. All'interno di 23.16 - 25.33, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 25.17 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Atlantic Union Bankshares Corporation Depositary Shares each re utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Atlantic Union Bankshares Corp?

Il prezzo più basso di Atlantic Union Bankshares Corp (AUB-PA) nel corso dell'anno è stato 23.16. Confrontandolo con gli attuali 25.11 e 23.16 - 25.33 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda AUB-PA muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di AUB-PA?

Atlantic Union Bankshares Corporation Depositary Shares each re ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 25.17 e 2.74%.

Intervallo Giornaliero
25.03 25.17
Intervallo Annuale
23.16 25.33
Chiusura Precedente
25.17
Apertura
25.03
Bid
25.11
Ask
25.41
Minimo
25.03
Massimo
25.17
Volume
6
Variazione giornaliera
-0.24%
Variazione Mensile
1.54%
Variazione Semestrale
2.74%
Variazione Annuale
2.74%
30 settembre, martedì
10:00
USD
Discorso del Governatore della Fed Jefferson
Agire
Fcst
Prev
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 anni su 20
Agire
Fcst
1.7%
Prev
2.1%
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 non destagionalizzato m/m
Agire
Fcst
-0.4%
Prev
0.0%
13:45
USD
MNI Chicago Business Barometer
Agire
Fcst
45.8
Prev
41.5
14:00
USD
Offerte di lavoro JOLTS
Agire
Fcst
7.326 M
Prev
7.181 M
14:00
USD
Indicatore di Fiducia dei Consumatori
Agire
Fcst
100.7
Prev
97.4