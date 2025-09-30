- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
AUB-PA: Atlantic Union Bankshares Corporation Depositary Shares each re
Il tasso di cambio AUB-PA ha avuto una variazione del -0.24% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 25.03 e ad un massimo di 25.17.
Segui le dinamiche di Atlantic Union Bankshares Corporation Depositary Shares each re. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni AUB-PA oggi?
Oggi le azioni Atlantic Union Bankshares Corporation Depositary Shares each re sono prezzate a 25.11. Viene scambiato all'interno di -0.24%, la chiusura di ieri è stata 25.17 e il volume degli scambi ha raggiunto 6. Il grafico dei prezzi in tempo reale di AUB-PA mostra questi aggiornamenti.
Le azioni Atlantic Union Bankshares Corporation Depositary Shares each re pagano dividendi?
Atlantic Union Bankshares Corporation Depositary Shares each re è attualmente valutato a 25.11. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 2.74% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di AUB-PA.
Come acquistare azioni AUB-PA?
Puoi acquistare azioni Atlantic Union Bankshares Corporation Depositary Shares each re al prezzo attuale di 25.11. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 25.11 o 25.41, mentre 6 e 0.32% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di AUB-PA sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni AUB-PA?
Investire in Atlantic Union Bankshares Corporation Depositary Shares each re implica considerare l'intervallo annuale 23.16 - 25.33 e il prezzo attuale 25.11. Molti confrontano 1.54% e 2.74% prima di effettuare ordini su 25.11 o 25.41. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di AUB-PA con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni Atlantic Union Bankshares Corp?
Il prezzo massimo di Atlantic Union Bankshares Corp nell'ultimo anno è stato 25.33. All'interno di 23.16 - 25.33, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 25.17 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Atlantic Union Bankshares Corporation Depositary Shares each re utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Atlantic Union Bankshares Corp?
Il prezzo più basso di Atlantic Union Bankshares Corp (AUB-PA) nel corso dell'anno è stato 23.16. Confrontandolo con gli attuali 25.11 e 23.16 - 25.33 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda AUB-PA muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di AUB-PA?
Atlantic Union Bankshares Corporation Depositary Shares each re ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 25.17 e 2.74%.
- Chiusura Precedente
- 25.17
- Apertura
- 25.03
- Bid
- 25.11
- Ask
- 25.41
- Minimo
- 25.03
- Massimo
- 25.17
- Volume
- 6
- Variazione giornaliera
- -0.24%
- Variazione Mensile
- 1.54%
- Variazione Semestrale
- 2.74%
- Variazione Annuale
- 2.74%
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
-
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Agire
-
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Agire
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Agire
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Agire
-
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.4