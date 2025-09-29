报价部分
货币 / AUB-PA
回到股票

AUB-PA: Atlantic Union Bankshares Corporation Depositary Shares each re

25.11 USD 0.06 (0.24%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日AUB-PA汇率已更改-0.24%。当日，交易品种以低点25.03和高点25.17进行交易。

关注Atlantic Union Bankshares Corporation Depositary Shares each re动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

AUB-PA股票今天的价格是多少？

Atlantic Union Bankshares Corporation Depositary Shares each re股票今天的定价为25.11。它在-0.24%范围内交易，昨天的收盘价为25.17，交易量达到6。AUB-PA的实时价格图表显示了这些更新。

Atlantic Union Bankshares Corporation Depositary Shares each re股票是否支付股息？

Atlantic Union Bankshares Corporation Depositary Shares each re目前的价值为25.11。股息政策取决于公司，而投资者也会关注2.74%和USD。实时查看图表以跟踪AUB-PA走势。

如何购买AUB-PA股票？

您可以以25.11的当前价格购买Atlantic Union Bankshares Corporation Depositary Shares each re股票。订单通常设置在25.11或25.41附近，而6和0.32%显示市场活动。立即关注AUB-PA的实时图表更新。

如何投资AUB-PA股票？

投资Atlantic Union Bankshares Corporation Depositary Shares each re需要考虑年度范围23.16 - 25.33和当前价格25.11。许多人在以25.11或25.41下订单之前，会比较1.54%和。实时查看AUB-PA价格图表，了解每日变化。

Atlantic Union Bankshares Corp股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Atlantic Union Bankshares Corp的最高价格是25.33。在23.16 - 25.33内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Atlantic Union Bankshares Corporation Depositary Shares each re的绩效。

Atlantic Union Bankshares Corp股票的最低价格是多少？

Atlantic Union Bankshares Corp（AUB-PA）的最低价格为23.16。将其与当前的25.11和23.16 - 25.33进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看AUB-PA在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

AUB-PA股票是什么时候拆分的？

Atlantic Union Bankshares Corporation Depositary Shares each re历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、25.17和2.74%中可见。

日范围
25.03 25.17
年范围
23.16 25.33
前一天收盘价
25.17
开盘价
25.03
卖价
25.11
买价
25.41
最低价
25.03
最高价
25.17
交易量
6
日变化
-0.24%
月变化
1.54%
6个月变化
2.74%
年变化
2.74%
29 九月, 星期一
11:30
USD
美联储理事Waller讲话
实际值
预测值
前值
14:00
USD
成屋销售指数月率 m/m
实际值
4.0%
预测值
2.0%
前值
-0.3%
17:30
USD
FOMC成员Williams讲话
实际值
预测值
前值