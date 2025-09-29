AUB-PA: Atlantic Union Bankshares Corporation Depositary Shares each re
今日AUB-PA汇率已更改-0.24%。当日，交易品种以低点25.03和高点25.17进行交易。
关注Atlantic Union Bankshares Corporation Depositary Shares each re动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
常见问题解答
AUB-PA股票今天的价格是多少？
Atlantic Union Bankshares Corporation Depositary Shares each re股票今天的定价为25.11。它在-0.24%范围内交易，昨天的收盘价为25.17，交易量达到6。AUB-PA的实时价格图表显示了这些更新。
Atlantic Union Bankshares Corporation Depositary Shares each re股票是否支付股息？
Atlantic Union Bankshares Corporation Depositary Shares each re目前的价值为25.11。股息政策取决于公司，而投资者也会关注2.74%和USD。实时查看图表以跟踪AUB-PA走势。
如何购买AUB-PA股票？
您可以以25.11的当前价格购买Atlantic Union Bankshares Corporation Depositary Shares each re股票。订单通常设置在25.11或25.41附近，而6和0.32%显示市场活动。立即关注AUB-PA的实时图表更新。
如何投资AUB-PA股票？
投资Atlantic Union Bankshares Corporation Depositary Shares each re需要考虑年度范围23.16 - 25.33和当前价格25.11。许多人在以25.11或25.41下订单之前，会比较1.54%和。实时查看AUB-PA价格图表，了解每日变化。
Atlantic Union Bankshares Corp股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Atlantic Union Bankshares Corp的最高价格是25.33。在23.16 - 25.33内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Atlantic Union Bankshares Corporation Depositary Shares each re的绩效。
Atlantic Union Bankshares Corp股票的最低价格是多少？
Atlantic Union Bankshares Corp（AUB-PA）的最低价格为23.16。将其与当前的25.11和23.16 - 25.33进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看AUB-PA在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
AUB-PA股票是什么时候拆分的？
Atlantic Union Bankshares Corporation Depositary Shares each re历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、25.17和2.74%中可见。
- 前一天收盘价
- 25.17
- 开盘价
- 25.03
- 卖价
- 25.11
- 买价
- 25.41
- 最低价
- 25.03
- 最高价
- 25.17
- 交易量
- 6
- 日变化
- -0.24%
- 月变化
- 1.54%
- 6个月变化
- 2.74%
- 年变化
- 2.74%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
- 4.0%
- 预测值
- 2.0%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值