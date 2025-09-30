- Übersicht
AUB-PA: Atlantic Union Bankshares Corporation Depositary Shares each re
Der Wechselkurs von AUB-PA hat sich für heute um -0.24% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 25.03 bis zu einem Hoch von 25.17 gehandelt.
Verfolgen Sie die Atlantic Union Bankshares Corporation Depositary Shares each re-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von AUB-PA heute?
Die Aktie von Atlantic Union Bankshares Corporation Depositary Shares each re (AUB-PA) notiert heute bei 25.11. Sie wird innerhalb einer Spanne von -0.24% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 25.17 und das Handelsvolumen erreichte 6. Das Live-Chart von AUB-PA zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie AUB-PA Dividenden?
Atlantic Union Bankshares Corporation Depositary Shares each re wird derzeit mit 25.11 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 2.74% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von AUB-PA zu verfolgen.
Wie kaufe ich AUB-PA-Aktien?
Sie können Aktien von Atlantic Union Bankshares Corporation Depositary Shares each re (AUB-PA) zum aktuellen Kurs von 25.11 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 25.11 oder 25.41 platziert, während 6 und 0.32% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von AUB-PA auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in AUB-PA-Aktien?
Bei einer Investition in Atlantic Union Bankshares Corporation Depositary Shares each re müssen die jährliche Spanne 23.16 - 25.33 und der aktuelle Kurs 25.11 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 1.54% und 2.74%, bevor sie Orders zu 25.11 oder 25.41 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von AUB-PA.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Atlantic Union Bankshares Corp?
Der höchste Kurs von Atlantic Union Bankshares Corp (AUB-PA) im vergangenen Jahr lag bei 25.33. Innerhalb von 23.16 - 25.33 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 25.17 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Atlantic Union Bankshares Corporation Depositary Shares each re mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Atlantic Union Bankshares Corp?
Der niedrigste Kurs von Atlantic Union Bankshares Corp (AUB-PA) im Laufe des Jahres betrug 23.16. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 25.11 und der Spanne 23.16 - 25.33 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von AUB-PA live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von AUB-PA statt?
Atlantic Union Bankshares Corporation Depositary Shares each re hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 25.17 und 2.74% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 25.17
- Eröffnung
- 25.03
- Bid
- 25.11
- Ask
- 25.41
- Tief
- 25.03
- Hoch
- 25.17
- Volumen
- 6
- Tagesänderung
- -0.24%
- Monatsänderung
- 1.54%
- 6-Monatsänderung
- 2.74%
- Jahresänderung
- 2.74%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
-
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
-
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.4