AUB-PA: Atlantic Union Bankshares Corporation Depositary Shares each re

25.11 USD 0.06 (0.24%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von AUB-PA hat sich für heute um -0.24% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 25.03 bis zu einem Hoch von 25.17 gehandelt.

Verfolgen Sie die Atlantic Union Bankshares Corporation Depositary Shares each re-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Häufige Fragen

Wie ist der Aktienkurs von AUB-PA heute?

Die Aktie von Atlantic Union Bankshares Corporation Depositary Shares each re (AUB-PA) notiert heute bei 25.11. Sie wird innerhalb einer Spanne von -0.24% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 25.17 und das Handelsvolumen erreichte 6. Das Live-Chart von AUB-PA zeigt diese Aktualisierungen.

Zahlt die Aktie AUB-PA Dividenden?

Atlantic Union Bankshares Corporation Depositary Shares each re wird derzeit mit 25.11 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 2.74% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von AUB-PA zu verfolgen.

Wie kaufe ich AUB-PA-Aktien?

Sie können Aktien von Atlantic Union Bankshares Corporation Depositary Shares each re (AUB-PA) zum aktuellen Kurs von 25.11 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 25.11 oder 25.41 platziert, während 6 und 0.32% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von AUB-PA auf dem Live-Chart.

Wie investiert man in AUB-PA-Aktien?

Bei einer Investition in Atlantic Union Bankshares Corporation Depositary Shares each re müssen die jährliche Spanne 23.16 - 25.33 und der aktuelle Kurs 25.11 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 1.54% und 2.74%, bevor sie Orders zu 25.11 oder 25.41 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von AUB-PA.

Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Atlantic Union Bankshares Corp?

Der höchste Kurs von Atlantic Union Bankshares Corp (AUB-PA) im vergangenen Jahr lag bei 25.33. Innerhalb von 23.16 - 25.33 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 25.17 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Atlantic Union Bankshares Corporation Depositary Shares each re mithilfe des Live-Charts.

Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Atlantic Union Bankshares Corp?

Der niedrigste Kurs von Atlantic Union Bankshares Corp (AUB-PA) im Laufe des Jahres betrug 23.16. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 25.11 und der Spanne 23.16 - 25.33 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von AUB-PA live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.

Wann fand der Aktiensplit von AUB-PA statt?

Atlantic Union Bankshares Corporation Depositary Shares each re hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 25.17 und 2.74% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.

Tagesspanne
25.03 25.17
Jahresspanne
23.16 25.33
Vorheriger Schlusskurs
25.17
Eröffnung
25.03
Bid
25.11
Ask
25.41
Tief
25.03
Hoch
25.17
Volumen
6
Tagesänderung
-0.24%
Monatsänderung
1.54%
6-Monatsänderung
2.74%
Jahresänderung
2.74%
30 September, Dienstag
10:00
USD
Fed Gouverneur Jefferson spricht
Akt
Erw
Vorh
13:00
USD
S&P/CS Home Preisindex Composite-20 y/y
Akt
Erw
1.7%
Vorh
2.1%
13:00
USD
S&P/CS Hauspreis-Index, Composite-20 n.s.a. m/m
Akt
Erw
-0.4%
Vorh
0.0%
13:45
USD
MNI Chicago, Geschäftsklima
Akt
Erw
45.8
Vorh
41.5
14:00
USD
JOLTS Stellenangebote
Akt
Erw
7.326 M
Vorh
7.181 M
14:00
USD
CB Verbrauchervertrauensindex
Akt
Erw
100.7
Vorh
97.4